Gdy stopnieje śnieg weź wiadro i rozlej wokół hortensji. Nawóz zapewni potężne kwitnienie, a nie suche badyle. Hortensja wiosną tego potrzebuje

Jak dbać o hortensje pod koniec zimy i wczesną wiosną?

Przełom lutego i marca to czas kiedy ruszają prace w ogrodzie. W tym okresie należy zadbać o odkrywane rośliny, przeciwdziałać suszy fizjologicznej, a także rozpocząć pierwsze nawożenie i cięcie krzewów. W przypadku hortensji wiosenna pielęgnacja zaczyna się wraz ze zdjęciem zimowych okryć (hortensje bukietowe nie wymagają okrywania na zimę). Ogrodnicy wskazują, że najlepszym terminem na zdejmowanie zimowych okryć z agrowłókniny jest marzec, gdy temperatury są stale dodatnie. Warto pamiętać, że gdy nadejdzie ochłodzenie i temperatury znów spadną poniżej 0 stopni, okrycia należy ponownie zamontować.

Wczesna wiosna to również termin, w którym należy wykonać cięcie hortensji. Zalecany jest on do wszystkich gatunków hortensji. Przede wszystkim należy skupić się na usunięciu starych i suchych pędów, które nie wydają kwiatów. Hortensja ogrodowa, hortensja piłkowana i hortensja dębolistna kwitną na zeszłorocznych pędach i podczas cięcia należy uważać, aby nie uszkodzić zawiązanych już kwiatostanów. Zaleca się cięcie nad pierwszą parą pąków. Dzięki ma się pewność, że hortensja zakwitnie. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku hortensji bukietowej oraz krzewiastej. Te krzewy kwitną na pędach tegorocznych dlatego też wczesną wiosną warto je nisko przyciąć. Każdy pęd należy skrócić o 2.3 długości. Dzięki temu krzew lepiej odbije i będzie bujnie kwitł.

Czym nawozić hortensje wczesną wiosną?

Pierwsze w sezonie nawożenie hortensji jest bardzo ważne. Nie tylko wzmacnia układ korzeniowy i łodygowy, ale również stymuluje procesy wzrostu oraz kwitnienia. Od nawozów zastosowanych wczesną wiosną zależy tak naprawdę cały sezon. Ogrodnicy wskazują, aby o tej porze roku stosować wieloskładnikowe nawozy z dużą zawartością azotu. Wpływa on na rozrost liści, a także zakwasza glebę. Wiosną zaleca się przede wszystkim nawożenie kompostem. Rozsyp go wokół korzeni hortensji. Dzięki temu substancje odżywcze będą stopniowo uwalniane do gleby, a potem pobierane przez krzew. Innym sposobem wiosennego nawożenia hortensji jest biohumus. Kupisz go w każdym sklepie ogrodniczym. Biohumus rozcieńcza się z wodą i podlewa rośliny. Zawiera ona substancje poprawiające kondycje, stymulujące kwitnienie, a także zwiększające odporność na mróz. Hortensje możesz nawozić także domowymi sposobami. Wśród naturalnych odżywek najpopularniejsze są fusy z kawy. Zawierają one azot, potas i fosfor, a także delikatnie zakwaszają glebę. Fusy z kawy możesz wymieszać z wodą i podlewać nimi hortensje, albo rozsypać wokół korzeni i przysypać kompostem.