Lukier na pączku jest popękany? Lepiej go nie kupuj. To warto wiedzieć przed tłustym czwartkiem

Popękany lukier na pączku - co oznacza?

Tłusty czwartek to dla każdego łasucha jeden z najprzyjemniejszych dni w roku. Wtedy królują pączki, faworki i inne słodkości, którymi można zajadać się bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Piekarnie, cukiernie, a także sklepy spożywcze są miejscem, gdzie w tłusty czwartek na pewno kupimy pączki z różnego rodzaju nadzieniem. Niezwykle ważną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę podczas kupowania pączka, jest wygląd znajdującego się na nim lukru. Jeśli lukier na pączku jest popękany, dla własnego bezpieczeństwa lepiej go nie kupuj. Oczywiście przyczyn odpadającego lukru może być kilka: na przykład zostały przyciśnięte podczas transportu lub polukrowane na gorąco. Popękany lukier na pączku może również wskazywać na to, że powstał on przy wykorzystaniu substancji przeciwzbrylających. Zdecydowanie lepiej i zdrowiej jest stawiać na proste składy produktów, które spożywamy, dlatego zwracaj na to uwagę również podczas kupowania pączków.

Skład pączków ze sklepu

Przed zakupem słodkości warto dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że jemy świeżego pączka z dobrym składem. Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że często pączki, które kupujemy w sklepach, mają tak "bogaty" skład, że mogą nam zaszkodzić. Tak naprawdę do zrobienia pączka potrzebujemy sześciu składników: mąki, cukru, drożdży, mleka, masła oraz jajek. Zdecydowanie dobre pączki nie potrzebują żadnych dodatków typu substancje spulchniające lub wzmacniające smak.

