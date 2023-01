i Autor: Pixabay Tłusty czwartek 2020. Gdzie w Olsztynie kupisz pączki? Jakie są ceny pączków?

Sposoby na Tłusty Czwartek

Zapomniany sposób, by pączki nie chłonęły tłuszczu. Tak robiły to nasze babcie w Tłusty Czwartek. Zrób to przed smażeniem i ciesz się pysznymi pączkami

Tłusty czwartek obchodzimy w tym roku 16 lutego. To święto wszystkich łasuchów. Tego dnia tradycja nakazuje zjedzenie co najmniej jednego pączka, aby zapewnić sobie szczęście i dostatek. Wiele osób zamiast kupować pączki decyduje się na ich domowe przygotowanie. To zdrowsza opcja. Pączki najczęściej smażymy w głębokim tłuszczu, co sprawia, że chłoną one wiele dodatkowych kalorii. Jest jednak genialny patent, który sprawi, że pączki nie będą tak chłonęły tłuszczu. Nie wpłynie on na ich smak i sprawi, ze będą mięciutkie i pyszniutkie.