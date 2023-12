Wlewam 1/2 szklanki do pralki i nastawiam pranie czarnych rzeczy. Wyjmuje z pralki czyste i miękkie ubrania. Nie tracą koloru. Sposób na pranie czarnych rzeczy

Odkąd przestałam tam stawiać storczyka, to zaczął bujnie kwitnąć. Sąsiadka wiecznie dopytuje mnie o pielęgnację orchidei. Jak dbać o storczyka?

Pranie czarnych rzeczy bywa dość problematyczne. Głównie z tego względu, że już po kilku praniach w pralce zaczynają blaknąć. Oczywiście można spowolnić proces utraty koloru w ciemnych ubraniach, stosując przeznaczone do tego specjalne detergenty. Istnieje jeszcze jeden skuteczny sposób na pranie czarnych ubrań w pralce, aby nie traciły swojego intensywnego koloru. Ja za każdym razem wlewam do bębna poł szklanki octu i nastawiam pranie ciemnych rzeczy. Po wyjęciu z bębna są czyste, miękkie, a ich ciemne barwy utrzymują się przez długi czas. Ocet chroni kolory, ale też działa zmiękczająco na tkaniny, dzięki czemu nie muszę już stosować płynu do płukania.

Jak prać czarne ubrania w pralce, aby ich nie zniszczyć? Podstawowe zasady

Przed praniem ciemnych rzeczy warto zapoznać się z instrukcją zamieszczoną przez producenta na metce.

Posegreguj ubrania kolorystycznie. Oddziel jasne i kolorowe rzeczy (koszulki, spodnie, bluzy) od ciemnych. Bieliznę odkładaj na oddzielną kupkę. Ubrania przekręć na lewą stronę. Wrzuć swoje ciemne rzeczy do bębna i go zamknij. Do komory w szufladzie z numerem 2 wsyp proszek do prania lub płyn do czarnego. Miejsce na płyn do płukania znajduje się w środkowej komorze. Włącz pralkę i wybierz program do prania bawełny lub syntetyków - w zależności, jakie rzeczy pierzesz oraz jakie programy posiada twoje urządzenie. Możesz również ustawić ręcznie temperaturę prania na 40 stopni i ilość obrotów maksymalnie 1000/min..