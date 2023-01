Jak wyczyścić przypalony garnek po mleku? Ten łebski trik sprawi, że już nigdy mleko nie przypali się do garnka

Jak gotować mleko, by nie przypalić garnka? Triki, które przydadzą się w każdym domu

Ciepłe mleko pomaga w wielu sytuacjach. Wiele osób pije ciepłe mleko przed snem, by ukoić nerwy i się uspokoić. Mleko gotujemy także robią kakao czy lecznicze mleko z miodem. Niestety, choć gotowanie mleka wydaje się być czynnością banalnie prostą to często jest tak, że mleku lubi się przypalać i niszczyć garnek. Są jednak sprytne patenty na gotowanie mleka tak, by nie przywierało do powierzchni naczynia. Jak to zrobić? Zanim zaczniesz gotować mleko wlej do garnka wodę, by zakrywała dno naczynia i poczekaj aż się zagotuje. Następnie wlej mleko. Teraz już nic się nie przypali, a ty możesz cieszyć się ciepłym mlekiem. Co jednak zrobić w przypadku, gdy garnek już się przypalił? Jak doczyścić spalony garnek?

Soda na przypalony garnek

Soda oczyszczona to bez wątpienia numer jeden jeżeli chodzi o sprzątanie. Sprawdzi się ona również na przypalony garnek. Jedną saszetkę sody oczyszczonej wymieszaj z wodą, by powstałą gęsta papka. Rozsmaruj ją w garnku i zastaw tak na kilka godzin. Następnie delikatnie zeskrob zabrudzenia i umyj garnek.

Coca-Cola na przypalony garnek

Coca-Cola znana jest ze swoich właściwości odrdzewiających, doskonale radzi sobie także z usuwaniem tłuszczu i spalenizny. Wlej Coca-Colę na dno garnka i ją zagotuj. Po wszystkim przemyj garnek płynem do naczyń.

