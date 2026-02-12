Takich pączków unikaj jak ognia! Ten jeden detal zdradzi, czy są świeże

W tłusty czwartek Polacy zapominają o diecie i zajadają się pączkami przed nadchodzącym postem.

Sklepy i cukiernie pękają w szwach, serwując wypieki z coraz bardziej wymyślnymi nadzieniami.

Chcesz uniknąć rozczarowania przy pierwszym kęsie? Zobacz, jak nie dać się nabrać na kiepskiej jakości słodkości.

To już tradycja, że w ten jeden dzień w roku nikt nie liczy kalorii, a niektórzy nawet urządzają zawody w jedzeniu pączków. Wielki Post za pasem, więc Polacy wykorzystują ostatnią okazję do bezkarnego obżarstwa. Cukiernie dwoją się i troją, by zaskoczyć klientów - jeszcze niedawno królowała modna czekolada dubajska, a pączki z tym nadzieniem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zapach słodkich pączków unosi się dosłownie wszędzie i trudno przejść obojętnie obok cukierni. Jednak czy w tym dniu, kiedy zapominamy o diecie, zwracamy uwagę na to, co tak naprawdę jemy? Eksperci sugerują, by zachować czujność.

Zobacz także: Gdzie wylać tłuszcz po smażeniu pączków? Zlew to nie jest najlepszy pomysł

Po tym szczególe sprawdzisz, że pączki są świeże

W tłusty czwartek pączki można kupić dosłownie wszędzie, nawet w miejscach, które na co dzień ich nie serwują. Zanim jednak kupimy słodki wypiek, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Prawdziwi smakosze wiedzą, że najlepszy pączek to ten usmażony tego samego dnia - warto więc zapytać sprzedawcę o datę produkcji. Słodkościami kuszą też popularne dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Żabka. Jeśli decydujecie się na zakup w markecie, miejcie oczy szeroko otwarte. Tutaj zasada jest prosta: im krótszy i prostszy skład, tym mniejsze ryzyko żołądkowych rewolucji. Szerokim łukiem omijajcie produkty głęboko mrożone, które leżakowały w chłodniach na długo przed tym świętem. Jest jednak jeden wizualny szczegół, który świadczy o tym, czy pączki rzeczywiście są świeże. Chodzi o charakterystyczną, jasną obwódkę wokół wypieku. Jeśli jej brakuje, może to być sygnał, że pączek nasiąkł tłuszczem jak gąbka i jest po prostu ciężki. Idealna biała obwódka to dowód, że ciasto było smażone w idealnej temperaturze i swobodnie unosiło się na tłuszczu. To właśnie ten detal zdradza, czy mamy do czynienia z wysokiej jakości produktem.

Pączkoburgery na Tłusty Czwartek