Oto 18-letni morderca dzieci ze szkoły! Zastrzelił matkę i brata, potem kolegów

18-letni Jesse Van Rootselaar sprawcą zabójstw 10 osób w Kanadzie. Ofiary to matka, brat, nauczyciele i koledzy ze szkoły

Kanada jest wstrząśnięta tym, co wydarzyło się we wtorek, 10 lutego w Tumbler Ridge. Wczesnym popołudniem na terenie Tumbler Ridge Secondary School rozległy się strzały, a potem alarmy. Secondary school to odpowiednik polskiej szkoły średniej, uczęszczają tam dzieci w wieku 12-16 lat. Alarmy były sygnałem do natychmiastowego zamykania klas. Jak opowiadali ocaleni uczniowie w relacji dla CBC, byli zabarykadowani w klasach przez dwie godziny. Niestety, nie wszyscy zdołali schować się przed strzałami. Potwierdzono śmierć 10 osób, a 25 zostało rannych, w tym dwie ciężko. Wśród zabitych jest sprawca. Osiem osób zginęło na terenie szkoły - to trzy nauczycielki oraz trzy uczennice i dwóch uczniów w wieku 13-17 lat. Dwie pozostałe ofiary to zabici jeszcze w domu sprawcy jego 39-letnia matka i 11-letni brat.

18-latek był dobrze znany policji, w domu sprawcy miały m miejsce liczne wizyty mundurowych

Wstępne doniesienia mówiły o ubranej w sukienkę kobiecie z brązowymi włosami, która najpierw otworzyła ogień do uczniów i nauczycieli, a potem skierowała broń we własną stronę. Potem okazało się, że sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana. Jak powiedział podczas konferencji prasowej Dwayne McDonald, zastępca komisarza Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej, sprawcą był 18-letni Jesse Van Rootselaar. „Urodził się biologicznym mężczyzną, około sześć lat temu rozpoczął transformację w kobietę i identyfikował się jako kobieta” - ujawnił policjant. Jesse według tych doniesień zmieniał płeć od dwunastego roku życia, choć nie sprecyzowano, na czym w tym konkretnym przypadku to polegało. W Kanadzie takie procesy w przypadku dzieci są legalne, a ich zakres zależy od regionu. 18-latek będący w trakcie transformacji w kobietę miał niemało problemów psychicznych. Jak dodał Dwayne McDonald, był doskonale znany miejscowej policji, wzywanej wielokrotnie do jego domu właśnie z tego powodu. Mimo to w domu tym była broń palna. Posiadała go matka 18-latka, ale jej licencja wygasła jakiś czas temu. Na zdjęciach pokazywanych dziś przez amerykańskie media widzimy nastolatka bawiącego się z uśmiechem bronią, być może tą samą, z której potem zabijał bliskich i dawnych kolegów ze szkoły. Na lekcje nie chodził zresztą od paru lat. Nie jest jasne, czy był uczony indywidualnie, czy może kompletnie porzucił naukę. Tymczasem w mediach pojawiają się zdjęcia ofiar masakry. Zrozpaczeni rodzice żegnają swoje dzieci zabite przez niezrównoważonego nastolatka, któremu najwyraźniej nikt nie pomógł na czas w sposób, którego naprawdę potrzebował. Motyw zbrodni nie jest jeszcze znany.

This is Jesse Van Rootselaar, the 18 year old ex-student who killed their mother and stepbrother at a private residence before going to Tumbler Ridge Secondary School in Canada and opening fire yesterday, according to NYP.Additionally, the shooter killed six people and injured… pic.twitter.com/t91F0OfKfq— AZ Intel (@AZ_Intel_) February 12, 2026

