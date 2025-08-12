Postaw przypalony garnek z wodą na gazie i wsyp 4 łyżki. Spalenizna odpadnie bez szorowania. Czyszczenie przypalonego garnke

Postaw przypalony garnek z wodą na gazie i wsyp 4 łyżki. Spalenizna odpadnie bez szorowania

Przypalony garnek - jak go wyczyścić i przywrócić dawny wygląd? To pytanie, które przynajmniej raz w życiu zadała sobie większość z nas. Wystarczy chwila nieuwagi, aby w domu zagościł charakterystyczny zapach spalenizny. Choć przypalony garnek często wygląda na zniszczony, a my usilnie próbujemy go uratować stosując silne detergenty i szorstki zmywak lub szczotkę. Niestety w ten sposób możemy sprawić, że naczynie będzie się nadawało jedynie na śmietnik. Dlatego kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji absolutnie nie podejmuj radyklanych kroków. Wypróbuj mało inwazyjny dla powierzchni naczynia sposób na przypalony garnek, dzięki któremu spalenizna dosłownie odpadnie sama. Postaw garnek na gazie, wypełnij go wodą i wsyp 4 łyżki sody oczyszczonej. Kiedy się zagotuje, zdejmij garnek z gazu i zostaw na 4 godziny. PO tym czasie spalenizna zejdzie bez większego problemu.

Czyszczenie przypalonego garnka domowym sposobem

Okazuje się, że czyszczenie przypalonego garnka może być naprawdę proste. Nie potrzebujesz już tych szorstkich gąbek, aby nawet najbardziej przypalony garnek odzyskał swój dawny wygląd i mógł służyć ci jeszcze przez lata. Jak zatem czyścić przypalony garnek? Wystarczy, że do naczynia wsypiesz trochę proszku do prania, wlejesz wodę tak, aby przykryła dno, a następnie zagotujesz. Mieszankę pozostaw w naczyniu na kilka godzin. Następnie umyj je gąbką lub w zmywarce i gotowe. Twój przypalony garnek będzie perfekcyjnie wyczyszczony. Równie skuteczna w walce ze spalenizną w naczyniach będzie kapsułka do zmywarki. Wystarczy rozpuścić ją w ciepłej wodzie i zostawić na 3 godziny w garnku, a potem wyczyścić go gąbką.