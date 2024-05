Czas na grill! Atrakcyjne rabaty przed długim weekendem w  Lidlu

Mieszam ze sobą te warzywa i dodaję wody. Raz w miesiącu podlewam tym róże, a one kwitną niczym zaczarowane. Tak pięknych róży nie miałam nigdy wcześniej. Odżywka do róży

Podlewam tym hortensję co 4 tygodnie. Kwitnie bujnie jak szalona. Krzewy są całe kolorowe. Najlepszy nawóz do hortensji

Warzywne sałatki, kiełbasa z grilla, słone przekąski czy grillowane warzywa – to wszystko kojarzy nam się z zapachem lata i odrobiną relaksu. Posiadacze aplikacji Lidl Plus, którzy nie wyobrażają sobie grillowania bez soczystego mięsa i aromatycznej kiełbasy, będą mieli okazję skorzystać z atrakcyjnych rabatów! Już od poniedziałku, 27 maja, do wtorku, 28 maja, karkówka wieprzowa będzie dostępna 57% taniej, w cenie 9,99 zł1/1 kg. Natomiast do środy, 29 maja, po aktywowaniu rabatu, za kiełbasę śląską XXL zapłacimy 15 zł taniej, czyli 7,90 zł2/kg. Co więcej – tylko w środę, karkówkę w marynacie będzie można kupić 20 zł taniej, w cenie 9,99 zł3/1 kg.

Zobacz także: Kobiety pobiegną do Rossmanna. W promocji hitowy krem za mniej niż 40 zł. Wygładza zmarszczki niczym botoks. Ekstrakty działające na poziomie międzykomórkowym

Pieczone mięso z rusztu, na świeżym powietrzu, smakuje zupełnie inaczej niż to przygotowane w kuchni. To niepowtarzalny aromat, który kojarzy się ze wspólnym biesiadowaniem. Lidl Polska, dbając o smakoszy grillowania, przygotował wyjątkową ofertę, dostępną do środy, 29 maja. Klienci sieci mogą kupić m.in. medaliony z fileta z kurczaka (21,99 zł/700 g/1 opak.) oraz karkówkę wieprzową w marynacie meksykańskiej (26,99 zł/1 kg) – zgrillowane będą jednocześnie soczyste i chrupiące. A co gdyby wprowadzić do naszego stołu trochę nadmorskiej bryzy? Do środy, 29 maja, w sklepach Lidl Polska będzie można kupić dzikiego łososia pacyficznego, tusza (2,62 zł/100 g), polędwicę z mintaja (4,49 zł/100 g), stek z tuńczyka (7,59 zł/100 g) oraz łososia atlantyckiego wędzonego na gorąco (9, 69 zł4/125 g/1 opak. – cena przy zakupie dwóch sztuk) – przy zakupie dwóch sztuk zapłacimy 25% taniej.

Sieć przygotowała również atrakcyjne oferty dla osób, które na co dzień stosują dietę wegetariańską, ale nie tylko! Do środy, 29 maja, Lidl Polska proponuje szeroki wybór świeżych warzyw idealnych na grilla, takich jak polskie pieczarki na grilla 28% taniej (4,99 zł5/400 g/1 opak), papryczki Pardon (5,99 zł/200 g/1 opak.) czy cukinie (9,99 zł/1 kg). Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają na nie dodatkowe 10% rabatu. Ale to nie wszystko! W ofercie sieci pojawią się również pomidory truskawkowe, które kupimy z 46-proc. rabatem, w cenie 6,99 zł6/500 g/1 opak. Natomiast na osłodę, Lidl Polska poleca arbuzy 50% taniej – za 3,49 zł7/1 kg! W ofercie dla wegetarian nie zabraknie również kabanosów z burakiem (6,99 zł/90 g/1 opak.) lub tych wielowarzywnych (7,42 zł/90 g/1 opak.), roślinnych kaszanek (7,99 zł/180 g/1 opak.) oraz kiełbasek w stylu węgierskim (9,99 zł/180 g/1 opak.). Na ruszt możemy także wrzucić burgera ze słonecznikiem (7,64/170 g/1 opak.) czy roślinnego sznycla (9,99 zł/200 g/1 opak.). A co powiecie na grillowany ser? Do środy, 29 maja, klienci sieci będą mogli kupić wędzone przysmaki z Podhala w cenie 8,23 zł/160 g/1 opak.!

Przed kolejnym długim weekendem, Lidl Polska przygotował również promocję na wszystkie soki Solevita 1 l – przy zakupie dwóch sztuk, trzeci produkt dostaniemy za 1 grosz8. Tak samo będzie w przypadku wszystkich chipsów i chrupek – tylko w środę, 29 maja, przy zakupie 2 opakowań, trzecie dostaniemy za 1 grosz9. W środę, 29 maja, użytkownicy aplikacji Lidl Plus po aktywacji kuponu oraz zeskanowaniu aplikacji będą mogli kupić 8 sztuk piwa w butelce w cenie 4.

Co więcej? Od poniedziałku, 27 maja, do soboty, 1 czerwca, 3-smakowe lody Bon Gelati w 2-litrowych opakowaniach będą dostępne w niskiej cenie – 12,59 zł/ 2 l/ 1 opak. Całą gamę przyjemności znajdziemy również w wielopakach Bon Gelati. Kupując drugi, tańszy produkt, zapłacimy za niego aż o 70% taniej! W smakach można dowolnie wybierać i je ze sobą miksować.

Grillowy niezbędnik

Zanim jednak zanurzymy się w aromatyczny świat grillowanych przysmaków, musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie. Na początek potrzebne będą wszystkie niezbędne akcesoria, a te, od poniedziałku, 27 maja, oferuje Lidl Polska. W sklepach sieci kupimy m.in. grill jednorazowy (11,99 zł/1 szt./1 opak.), podpałkę do grilla (3,49 zł/64 szt./1 opak.), węgiel instant (9,99 zł/1 kg/1 opak.) czy żelową podpałkę do grilla (9,99 zł/1 l/1 opak.). Gdy wszystko będzie gotowe, możemy przystąpić do rozpalania rusztu i cieszyć się chwilami pełnymi smaków i radości w gronie najbliższych!