Kobiety pobiegną do Rossmanna. W promocji hitowy krem za mniej niż 40 zł. Wygładza zmarszczki niczym botoks. Ekstrakty działające na poziomie międzykomórkowym

Promocje w Rossmannie na długi weekend. Krem na zmarszczki znanej marki za mniej niż 40 zł

Zmarszczki to jeden z procesów starzenia się skóry. Nikt ich nie chce, ale procesów tych nie można całkowicie zatrzymać. Eksperci wskazują, że już po 25-tym roku życia w skórze zaczynają zachodzić pierwsze zmiany. Zaczyna ona produkować mniej kolagenu oraz elastyny. Procesy starzenia się skóry można jednak skutecznie spowolnić. Aby to zrobić trzeba stosować regularną pielęgnację, kremy SPF oraz masaże twarzy. Takie połączenie sprawi, że skóra przez dłuższy czas zachowa młody wygląd, a zmarszczki pojawią się później.

Aktualne promocje Rossmanna skupiają się na wielu znanych kosmetykach przeciwzmarszczkowych. Jeszcze do 6 czerwca taniej kupisz kremy marki Uzdrovisco oraz Lirene. Jednym z hitów promocji Rossmanna może okazać się krem YOSKINE Tsubaki Anti-Age. To wyjątkowa, przeciwstarzeniowa formuła do stosowania na dzień i na noc. W promocji Rossmanna krem YOSKINE Tsubaki Anti-Age kosztuje jedynie 31.99 zł. "Tsubaki Ant-Age (Tsubaki to zimowa róża japońska) to linia odżywczo-regenerująca, która w oparciu o działanie drogocennego oleju Tsubaki i wyspecjalizowanych składników aktywnych, wychodzi naprzeciw potrzebom skóry kobiet w okresie menopauzalnym. (...) Innowacyjny krem przeciwzmarszczkowym na dzień i na noc dla skóry 55+. Dzięki formułom wnikającym głęboko w skórę, sukcesywnie przywraca jej jędrność, redefiniuje kontur twarzy, wypełniona zmarszczki, zapewnia skórze zdrowy i piękny koloryt."

