Połóż monetę i przykryj ją tym. Rytuał na obfitość, który przyciągnie do Ciebie powodzenie na cały rok

Mimo współczesnego świata, ludzie wciąż wierzą w magiczne rytuały, szukając szczęścia i obfitości w codziennych przesądach.

Istnieją proste domowe rytuały, które mają na celu oczyszczenie energii i przyciągnięcie pozytywnych wibracji bez szkody dla nikogo.

Jeden z takich rytuałów wymaga jedynie świecy, kartki papieru, monety i liścia laurowego, by przyciągnąć szczęście na cały rok.

Odkryj krok po kroku, jak wykonać ten rytuał i sprawić, by pozytywna energia towarzyszyła Ci przez cały rok!

Prosty rytuał na obfitość. Przyciągnij do siebie szczęście na cały rok

Ludzie od tysięcy lat wierzą w magiczne rytuały i obrządki. Choć dzisiejszy świat pozbawiony jest wielu dawnych przesądów i wierzeń, a my samy lubimy twierdzić, że twardo stąpamy po ziemi, to nadal prawie każdy ma swoje rytuały na szczęście. Wiele przesądów traktujemy jako zabawę, ale jednak ich przestrzegamy, tak na wszelki wypadek. W Boże Narodzenie chowamy łuskę karpia na pomyślność finansową, a w tłusty czwartek zjadamy przynajmniej jednego pączka - na szczęście.

Istnieje wiele domowych rytuałów, które mają pomoc przyciągnąć do nas dobrą energię. W stu procentach skupiają się one jedynie na pomyślnych i dobrych wibracjach. Nikomu nie szkodzą i nie mogą być traktowane jest chęć zaszkodzenia komukolwiek. Te rytuały mają na celu oczyszczenie energii oraz przyciąganie dobrych duchów Do wykonania nie potrzebujesz żadnych umiejętności i szczególnych przedmiotów. Wystarczy otwarte serce i wiara, że świat nadnaturalny może Ci sprzyjać.

Jak wykonać rytuał na szczęście w domu?

Sekretem wielu rytuałów jest wyciszenie i spokój. To coś na wzór medytacji. Usiądź wieczorem na łóżku w sypialni, puść nastrojową muzykę i skup się na własnych potrzebach. Niech Twoje serce wskaże Ci obszary, w których potrzebujesz dodatkowej opieki. Na stoliku postaw i zapal świecę w białym kolorze. Białe świece symbolizują nowy początek oraz czystość myśli. Oczyszczają energię ze złych mocy i przeganiają uroki. Gdy świeca będzie się palić weź kartkę papieru i napisz na niej swoje najskrytsze pragnienia. Muszą one jedna być czyste i pozytywne. Nikomu nie można złorzeczyć, inaczej zła moc intencji zwróci się przeciwko Tobie. Kartkę papieru połóż obok świecy, a następnie połóż na niej monetę i przykryj liściem laurowym. Wszystkie przedmioty pozostaw w jednym miejscu, aż świeca się wypali. Gdy to nastąpi weź monetę i liść laurowy i noś je zawsze przy sobie. Ich naładowana energia będzie przyciągać do Ciebie szczęście przez cały rok.