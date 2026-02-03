Ten kwiat to Twój największy przyjaciel w czasie mrozów. Nawilża powietrze lepiej niż mokre ręczniki. Postaw go w sypialni, a od razu zrobi się lepiej

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-02-03 9:13

Siarczyste mrozy to nie tylko przenikające zimno na zewnątrz. Ujemne temperatury nie pozostają bez wpływu na jakość powietrza w domach i mieszkaniach. Rozkręcone grzejniki, a także mocniejsza moc grzania z sieci ciepłowniczych sprawiają, że powietrze w pomieszczeniach staje się coraz bardziej suche. Są rośliny doniczkowe, które pomogą utrzymać prawidłowy poziom wilgoci i tworzą przyjazny mikroklimat.

Paproć nefrolepis

i

Autor: Getty Images Czy liście płonne paproci można usuwać?
  • Mróz i suche powietrze negatywnie wpływają na zdrowie, podrażniając drogi oddechowe i skórę, a także szkodząc zwierzętom domowym.
  • Nawilżanie powietrza w domu jest kluczowe, a pomogą w tym nawilżacze, mokre ręczniki oraz odpowiednie rośliny domowe.
  •  Chcesz wiedzieć, jak  rośliny mogą odmienić Twoje mieszkanie i poprawić jakość powietrza? Sprawdź, jak o nie dbać!

Mrozy przyniosły do Polski nie tylko zimno, ale także suche powietrze. Jest ono szkodliwe i utrudnia oddychanie. Nadmiernie przesuszone powietrze podrażnia górne drogi oddechowe, prowadzi do przesuszenia się błon śluzowych, a także problemów skórnych. Suche powietrze wpływa także na zwierzęta domowe, u których może pojawić się świąd i łupież. Gdy na zewnątrz panują największe mrozy warto zadbać o dodatkowe nawilżenie powietrza w domu. Najpopularniejszymi sposobami nawilżania powietrza w domu są nawilżacze, a także rozkładanie mokrych ręczników na nagrzanych grzejnikach. Świetnie sprawdzają się również rośliny domowe. Naturalnie zwiększają one poziom nawilżenia, oczyszczają powietrze z toksyn i tworzą sprzyjający mikroklimat. 

Kwiat doniczkowy, który nawilża powietrze. W PRL-u każdy miał go w domu 

Jednym z kwiatów doniczkowych, który szczególnie dobrze nawilża powietrze (ale również sam wymaga dużej wilgotności) jest paproć nefrolepis. To zdecydowany lider wśród kwiatów, jeżeli chodzi i nawilżanie powietrza. Dobrze sprawdza się ustawiony w sypialni i wspomaga sen. Paproć nefrolepis dodatkowo świetnie oczyszcza powietrze z toksyn. Według badań NASA z lat 80-tych to właśnie paprocie znalazły się w ścisłej grupie roślin, które najlepiej filtrują powietrze. 

Paproć nefrolepis sama wymaga dużej wilgoci. Jej podłoże powinno być stale wilgotne i często podlewane. Roślina ta wymaga także regularnego zraszania liści. Raz w tygodniu spryskaj paproć odstaną wodą. Dzięki temu będzie ona nie tylko pięknie rosła, ale także zadba o poziom nawilżania powietrza wokół.

Postaw go na parapecie, a od razu podniesie poziom nawilżenia

Inną z roślin, która ceniona jest przede wszystkim z uwagi na właściwości oczyszczające powietrze jest aloes. Roślina na naturalnie pochodzi z suchych rejonów Afryki Północnej, Półwyspu Arabskiego oraz wysp Oceanu Indyjskiego. Dobrze rośnie nawet zimą, gdy grzejniki pracują z całą mocą. Nie wymaga dodatkowego zraszania lub nawilżania. Jest bardzo odporny na suszę i oddaje wilgoć do powietrza. Dodatkowo aloes filtruje powietrze oczyszczając je z toksyn takich jak: benzen, formaldehyd czy trójchloroetylen. Odpowiednio pielęgnowany może osiągać wysokość nawet 90 centymetrów. 

Przeczytaj także:
Raz w miesiącu przygotuj odżywcze śniadanie dla paprotki. Sprawi, że liście będ…
Popularne rośliny doniczkowe w polskich domach
10 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

suche powietrze
Paproć
POWIETRZE
NAWILŻANIE