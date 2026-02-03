Ten kwiat to Twój największy przyjaciel w czasie mrozów. Nawilża powietrze lepiej niż mokre ręczniki. Postaw go w sypialni, a od razu zrobi się lepiej

Mróz i suche powietrze negatywnie wpływają na zdrowie, podrażniając drogi oddechowe i skórę, a także szkodząc zwierzętom domowym.

Nawilżanie powietrza w domu jest kluczowe, a pomogą w tym nawilżacze, mokre ręczniki oraz odpowiednie rośliny domowe.

Chcesz wiedzieć, jak rośliny mogą odmienić Twoje mieszkanie i poprawić jakość powietrza? Sprawdź, jak o nie dbać!

Mrozy przyniosły do Polski nie tylko zimno, ale także suche powietrze. Jest ono szkodliwe i utrudnia oddychanie. Nadmiernie przesuszone powietrze podrażnia górne drogi oddechowe, prowadzi do przesuszenia się błon śluzowych, a także problemów skórnych. Suche powietrze wpływa także na zwierzęta domowe, u których może pojawić się świąd i łupież. Gdy na zewnątrz panują największe mrozy warto zadbać o dodatkowe nawilżenie powietrza w domu. Najpopularniejszymi sposobami nawilżania powietrza w domu są nawilżacze, a także rozkładanie mokrych ręczników na nagrzanych grzejnikach. Świetnie sprawdzają się również rośliny domowe. Naturalnie zwiększają one poziom nawilżenia, oczyszczają powietrze z toksyn i tworzą sprzyjający mikroklimat.

Kwiat doniczkowy, który nawilża powietrze. W PRL-u każdy miał go w domu

Jednym z kwiatów doniczkowych, który szczególnie dobrze nawilża powietrze (ale również sam wymaga dużej wilgotności) jest paproć nefrolepis. To zdecydowany lider wśród kwiatów, jeżeli chodzi i nawilżanie powietrza. Dobrze sprawdza się ustawiony w sypialni i wspomaga sen. Paproć nefrolepis dodatkowo świetnie oczyszcza powietrze z toksyn. Według badań NASA z lat 80-tych to właśnie paprocie znalazły się w ścisłej grupie roślin, które najlepiej filtrują powietrze.

Paproć nefrolepis sama wymaga dużej wilgoci. Jej podłoże powinno być stale wilgotne i często podlewane. Roślina ta wymaga także regularnego zraszania liści. Raz w tygodniu spryskaj paproć odstaną wodą. Dzięki temu będzie ona nie tylko pięknie rosła, ale także zadba o poziom nawilżania powietrza wokół.

Postaw go na parapecie, a od razu podniesie poziom nawilżenia

Inną z roślin, która ceniona jest przede wszystkim z uwagi na właściwości oczyszczające powietrze jest aloes. Roślina na naturalnie pochodzi z suchych rejonów Afryki Północnej, Półwyspu Arabskiego oraz wysp Oceanu Indyjskiego. Dobrze rośnie nawet zimą, gdy grzejniki pracują z całą mocą. Nie wymaga dodatkowego zraszania lub nawilżania. Jest bardzo odporny na suszę i oddaje wilgoć do powietrza. Dodatkowo aloes filtruje powietrze oczyszczając je z toksyn takich jak: benzen, formaldehyd czy trójchloroetylen. Odpowiednio pielęgnowany może osiągać wysokość nawet 90 centymetrów.