Paprotka będzie soczyście zielona i gęsta. Rozcieńcz z wodą 1:5 odżywkę od babci i podlej roślinę. Domowy nawóz do paproci

Paprotka to popularna roślina domowa, ceniona za swoje walory estetyczne i zdolność oczyszczania powietrza.

Właściwa pielęgnacja jest kluczowa dla jej bujnego wzrostu i intensywnie zielonego koloru.

Sekretem może być domowa odżywka, stosowana regularnie, która wzmocni roślinę.

Sprawdź, jak proste triki pomogą Twojej paprotce rozkwitnąć!

Paprotka będzie soczyście zielona i gęsta. Rozcieńcz z wodą 1:5 odżywkę od babci

Choć paprotka w doniczce kojarzy się wielu z nas z okresem lat 90. ubiegłego wieku, to w wielu polskich domach wciąż jest obecna. Z pewnością to zasługa nie tylko sentymentu do tej bujnie rosnącej rośliny, ale też jej nietuzinkowego wyglądu. Zadbana i zdrowa paproć stanowi bowiem piękną ozdobę każdego pomieszczenia. Co więcej, uważa się, że ma doskonałe właściwości oczyszczające powietrze z toksyn, co pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie domowników. Dlatego warto odpowiednio pielęgnować paprotkę w swoim domu, a odwdzięczy się nam swoim okazałym wyglądem. Co zatem zrobić, aby paprotka była gęsta i intensywnie zielona? Ja od jakiegoś czasu stosuję rozcieńczoną w proporcjach 1:5 odżywkę z przepisu mojej babci, która wzmocniła roślinę i sprawiła, że paproć wypuściła mnóstwo nowych liści.

Domowy nawóz do paprotki pobudzający wzrost. Przepis od babci

Ten domowy nawóz do paprotki z przepisu babci jest łatwy w przygotowaniu i stosowaniu. Odżywka na bazie fusów z kawy delikatnie zakwaszą ziemię i tym samym stworzą znakomite podłoże do wzrostu paproci. Wystarczy zalać fusy z kawy (już wcześniej zaparzonej i wypitej) niewielką ilością chłodnej wody i takim roztworem podlewać paproć co 3 lub 4 tygodnie. Jeśli przygotowujemy nawóz ze świeżych fusów to należy powstały napar rozcieńczyć dodatkowo z wodą w proporcji 1:5. Fusy z kawy można także wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, w której wsadzona jest paproć. Wówczas nie tylko odżywią paprotkę, ale też spulchnią ziemię, bez ryzyka przenawożenia rośliny.

Jak dbać o paprotkę?

Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ją podlewać 1-2 razy w tygodniu. Jesienią i zimą dodatkowo trzeba pamiętać o zraszaniu paproci (miękką wodą). Zbyt suche powietrze sprawia, że kwiat usycha. Z kolei jeśli liście żółkną i opadają przyczyna jest nadmiar wody. Jeśli liście usychają na brzegach to znak, że powietrze jest za suche. Pamiętajmy także, że to roślina, która lubi rozproszone światło. Nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje.