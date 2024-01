Zanurzam w ciepłej wodzie, a po 2 dniach podlewam aloes. Rośnie jak szalony dzięki temu nawozowi. Domowa odżywka do aloesu

Wsypuję 2 łyżki do bębna zamiast płynu do płukania, a moje pranie pięknie pachnie. Wyjmuję świeże i czyste ubrania. Sposób na pachnące pranie

Aloes to roślina, która jest hodowana w wielu polskich domach. Doceniamy ją ne tylko za finezyjny, egzotyczny wygląd, ale przede wszystkim za właściwości lecznicze, które są znane od pokoleń. Sok z aloesu między innymi przyspiesza proces gojenia się ran, ale też doskonale nawilża skórę i włosy. Oprócz tego niewątpliwie jest świetną ozdobą pomieszczenia. Jak dbać o aloes? Czy ta roślina doniczkowa wymaga stosowania nawozów? Otóż aloes jest świetną rośliną dla początkujących ogrodników, gdyż nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Warto jednak pamiętać, aby raz na jakiś czas dostarczyć jej niezbędnych składników odżywczych, takich jak fosfor czy potas. Jakiś czas temu koleżanka poleciła mi ten domowy nawóz do aloesu, dzięki któremu rośnie on jak szalony. Dwie skórki banana kroję na mniejsze kawałki, wrzucam do słoika i zalewam ciepłą wodą. Po 2 dniach rozcieńczam z wodą w proporcjach 1:1 i podlewam aloes. Tę odżywkę stosuję raz na dwa miesiące.

Pielęgnacja aloesu

Aloes zwyczajny jest wytrzymały i bez problemów znosi dłuższe okresy suszy, jest więc rośliną idealną dla zapominalskich. Nie przesadzaj zatem z ilością wody, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy roślina wchodzi w stan wegetacji. Aloes warto podlewać co 3 tygodnie. Potrzebuje on także sporej dawki promieni słonecznych, dlatego najlepiej czuje się na parapecie. Toleruje temperaturę od 18 do 29 stopni Celsjusza, dlatego latem można go śmiało wystawiać na balkon lub taras.

