Dodaj do ciepłej wody, zamieszaj i wylej na kaloryfer. Rachunki za ogrzewanie spadną w mgnieniu oka. To powinien zrobić każdy z nas

Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, dlatego już teraz warto się do niego odpowiednio przygotować, aby zapewnić sobie nie tylko ciepło w mieszkaniu w chłodne dni, ale też możliwie najbardziej obniżyć rachunki za ogrzewanie. Jednym z takich kroków jest wyczyszczenie kaloryfera. To czynność, o której nie powinno się zapominać, gdyż podobnie jak pozostałe rzeczy w domu się kurzy. Czyszczenie kaloryfera najlepiej rozpocząć od usunięcia brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z powierzchownego kurzu wszystkie dostępne miejsca grzejnika. Następnie warto przetrzeć zewnętrzną część kaloryfera szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Sposób na wyczyszczenie kaloryfera w środku

A jak wyczyścić kaloryfer w środku? Tu z pewnością sprawdzi się trik z TikToka. To sposób na bardzo proste i skuteczne wyczyszczenie grzejnika. Wystarczy dobrze wymieszać proszek do prania z ciepłą wodą. Pod grzejnik należy podstawić miskę, a następnie przelać przez niego mieszankę. Wnętrze grzejnika będzie dokładnie wyczyszczone.