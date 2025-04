Wkładasz to do święconki? Uważaj! To śmiertelna trucizna

Spis treści

Czy 2 maja w szkole jest dzień wolny od zajęć?

Majówka niebawem więc wielu Polaków planuje już wyjazdy i grille ze znajomymi. Jak wiadomo 1 i 3 maja są dniami ustawowo wolnymi od pracy, tym samym tego dnia nie odbywają się także lekcje w szkołach. Co jednak z 2 maja? Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a co za tym idzie, nie jest też automatycznie dniem wolnym od zajęć w szkołach. Najczęściej jednak decyzję o tym, czy 2 maja jest dniem wolnym podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców i radą pedagogiczną. W efekcie w większości przypadków dyrektorzy placówek decydują się na ustanowienie 2 maja dniem wolnym ze względu na długi weekend. To z pewnością niezbyt podoba się rodzicom, którzy tego dnia muszą iść do pracy. Na szczęście mamy dobre wieści, bowiem okazuje się, że nawet 2 maja można wysłać pociechy do szkoły.

Szkoły otwarte 2 maja. Rodzice mogą odetchnąć z ulgą

Tak jak wspominaliśmy, dzieci cieszą się na myśl o wolnym, ale rodzice najmłodszych uczniów mogą mieć już problem z zapewnieniem im opieki. Niewielu z nich zdaje sobie jednak sprawę, że placówki edukacyjne mają pewien obowiązek w dni wolne od zajęć dydaktycznych, ustalane przez dyrektora. O czym mowa?

Dni dyrektorskie, takie jak 2 maja czy piątek po Bożym Ciele są wolne od lekcji. Mimo to szkoła ma obowiązek zorganizowania w tym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Oznacza więc to, że rodzice nie muszą wcale planować urlopów w pracy, ponieważ mogą liczyć na standardową opiekę w szkole.

Sonda Czy nowy przedmiot „edukacja zdrowotna” jest potrzebny? tak nie nie mam zdania