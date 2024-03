Anna Mucha ujawnia wstrząsające kulisy "You Can Dance". Program był ustawką?! Pada nazwisko Agustina Egurroli

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek-Majdan została matką właśnie dzięki metodzie in vitro. - Gdyby nie możliwość, którą in vitro mi stworzyło, prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą, a to najważniejsza rzecz, jaką mogę przeżywać - powiedziała przed rokiem w Sejmie. Celebrytka walczyła o to, by metoda była finansowana przez państwo, co też jej się udało. Nie przestała jednak działać aktywnie w tym temacie. W środę poleciała (!) do Poznania, by wziąć udział w specjalnej konferencji.

"Dzisiejsza wizyta w Poznaniu z Panią Premier Ewą Kopacz i Panem Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem na zaproszenie dyrektora @posumpoznan Konrada Zaradnego. Dzień zakończyliśmy spotkaniem „Poznań dla kobiet”, na którym razem z Panem Prezydentem @jacek.jaskowiak_ rozmawialiśmy o zdrowiu kobiet oraz refundacji metodą in vitro, w którą miasto było bardzo zaangażowane. Baaardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję każdej osobie, która przyszła na spotkanie. Wszyscy razem robimy mega robotę 💪🏼❤️ To byt bardzo dobry dzień!" - napisała na Instagramie.

Małgorzata Rozenek poleciała do Poznania, by opowiadać o in vitro. Wydarzenie kosztowało 80 tys. złotych!

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że organizatorem wydarzenia z udziałem Rozenek-Majdan jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM), czyli przychodnia podlegająca prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi, który ubiega się o reelekcję. Koszt organizacji - 80 tys. złotych został pokryty w większości przez partnerów medialnych.

- Szacowane wydatki związane z organizacją - m.in. 16 prelegentów, dwie sceny, nagłośnienie, obsługa techniczna, lunch, stoiska edukacyjne i promocja - wynoszą około 80 tys. zł, w tym około 24 tys. zł pokrywa POSUM - tłumaczył Hubert Jeżewski, przedstawiciel działu administracyjnego POSUM.

Pojawiły się głosy, że spotkanie z gwiazdą telewizji było dla prezydenta miasta doskonałą formą promocji przed zbliżającymi się wyborami. - Prezydent Jacek Jaśkowiak ubiega się w tych wyborach o reelekcję, a spotkanie z Rozenek-Majdan - na wydarzeniu opłacanym z kasy poznańskich podatników - to świetna okazja do przedwyborczej promocji. Szczególnie, że dyrektorem POSUM jest Konrad Zaradny, bliski współpracownik prezydenta Jacka Jaśkowiaka, członek PO, były radny miasta - powiedział Kacper Nowicki, kandydat Nowej Lewicy do poznańskiej rady miasta.

Fanów oburzył jeszcze jeden fakt. Rozenek-Majdan do Poznania udała się samolotem. "Szkoda ze do Poznania samolotem. Ma Pani tyle wpływu na młode albo młodsze pokolenie. Sama Ma Pani 3 letniego synka a w ogóle o ekologii nie myśli... szkoda" - zauważył jeden z fanów. Nie doczekał się odpowiedzi.

Rozenek-Majdan w Sejmie: Stoję przed Wami, jako matka trójki dzieci urodzonych metodą in vitro