Zapadła decyzja w sprawie programu Małgorzaty Rozenek-Majdan. Czy i kiedy zobaczymy "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"?

Zdjęcia do programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" ruszyły w październiku. W show Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpi z mężczyznami reprezentującymi świat sportu, dziennikarstwa i filmu. "Mężczyźni ci stają się równocześnie jej rywalami i również muszą sprawdzić się w wybranej dyscyplinie. Co ważne, ma być ona odległa od wykonywanego przez nich zawodu czy rodzaju uprawianego sportu. Oboje mają tylko cztery tygodnie na przygotowanie się do ekstremalnego i zupełnie nowego dla siebie zadania" - czytamy w opisie programu.

"Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" składa się z sześciu odcinków. Miały one trafić na antenę w marcu. Tak się jednak nie stało. Nie umieszczono go bowiem w marcowej ramówce TVN. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go już w kwietniu. Jak podaje Press.pl - "program trafi do wieczornego pasma wtorkowego o 21.35" - czytamy. Zastąpi więc inną nowość - "Czas na show. Drag me out", który ruszy na początku marca i będzie liczyć sześć odcinków.

Cieszycie się?

Małgorzata Rozenek-Majdan pręży się na basenie. Zobacz zdjęcia:

Rozenek o Kubie Błaszczykowskim! ''bardzo doceniam jakim piłkarzem był Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.