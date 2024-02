Fatalne wieści dla Małgorzaty Rozenek-Majdan. Jej program miał być hitem, ale nie trafi na antenę!

dav 14:43

Małgorzata Rozenek-Majdan w połowie ubiegłego roku straciła fuchę prowadzącej "Dzień dobry TVN". W wywiadach zapewniała, że stacja przygotowała dla niej inne propozycje. Przez długie miesiące nie było wiadomo, co to będzie. Ostatecznie została gwiazdą nowego programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Miał on pojawić się na antenie w marcu, ale tak się nie stanie.