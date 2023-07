Małgorzata Rozenek-Majdan ma rower w cenie samochodu! Ten za 3 tys. złotych już jej się znudził?

Była dziewczyna Czesława Niemena po latach zaśpiewała "Dziwny jest ten świat". To nagranie to arcydzieło

Małgorzata Rozenek-Majdan ma rower w cenie samochodu! Elektryczny maszyna kosztuje 18 tys. złotych

Dwa lata temu Małgorzata Rozenek-Majdan jeździła po warszawskich ulicach rowerem za 3 tys. zł, co już wtedy było uważane za ekstrawagancję. Wszystko wskazuje na to, że klasyczny jednoślad już jej się znudził, albo po prostu wymagał za dużo energii. Bo tym razem celebrytka zdecydowała się na modny ostatnio elektryczny rower. Oczywiście musiała się pochwalić nowym nabytkiem na Instagramie. „Bo miłość to nie tylko patrzeć na siebie, ale też jechać w tym samym kierunku, najlepiej na rowerze, najlepiej - elektrycznym" – zażartowała. Takie cacko to wydatek 18 tys. zł. A gdy do tego dorzuci się niezbędne gadżety jak bidon, łańcuch i licznik robi się blisko 20 tys. zł.

Fanom Małgosi nie było jednak do śmiechu. „Oferta dla bogatych..." - pisali rozżaleni. Faktycznie, w tej cenie można mieć używany samochód.

Małgorzata Rozenek-Majdan straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Ile zarabiała?

Małgorzata Rozenek-Majdan znalazła się wśród osób, którym podziękowano za dotychczasową współpracę w "Dzień dobry TVN". W roli gospodyni śniadaniówki oglądaliśmy ją przez niespełna rok. W ubiegłym roku ustaliliśmy, że celebrytka mogła zarobić nawet 500 tys. złotych. Dużo więcej wyciąga jednak z działalności reklamowej. Stawka za kampanię reklamową z udziałem gwiazdy to nieoficjalnie pół miliona zł, a za post sponsorowany w mediach społecznościowych, konkretnie na Instagramie, to od 15 do nawet 50 tys. złotych.

