Żabson ofiarą unijnego korka! "To megazłe"

Dramat polskiego gwiazdora rozegrał się podczas koncertu. Żabsona przez kilka tygodni nie było w Polsce. Podczas występu zachciało mu się pić i właśnie wtedy padł "ofiarą" unijnego korka od butelki. O przykrej sytuacji opowiedział podczas innego występu. - O co z tym chodzi? Nie było mnie w Polsce miesiąc. Wracam i jest to. Gram sobie koncert, chcę odkręcić korek, żeby woda była otwarta i nie da rady jedną ręką, a w drugiej mam mikrofon. Ludzie, którzy to robią, nie myślą o innych zawodach, np. ktoś prowadzi auto i chce sobie odkręcić jedną ręką. To megazłe - ocenił bez ogródek raper. Wymyślił też odpowiednią "karę" dla unijnych projektantów. - Ludzie, którzy to projektują, powinni nie mieć wakacji - wypalił Żabson. Dla gwiazdora nie mamy dobrych wieści. - Od 1 lipca 2024 r. w UE zacznie obowiązywać przepis, że nakrętki plastikowe muszą być fabrycznie przytwierdzone do butelek czy kartonu - czytamy w portalu Money.pl. Czyli jeszcze tylko w tym miesiącu będzie można trafić na modele łatwe w obsłudze. Choć i tak coraz ich mniej.

Po co nakrętki są przytwierdzane do butelek? "Nakrętka wyrzucona oddzielnie jest nie do odzyskania"

Sporo ludzi oburza się na niesforne unijne nakrętki. Niektórzy uważają nawet, że nowe rozwiązania są pozbawione sensu. Sprawa jest jednak poważna. Po co nakrętki są przytwierdzane do butelek? - Rzeczywiście, mamy mnóstwo takich pseudomądrości z internetu i różnych dziwnych teorii, w myśl których trzeba te nakrętki oddzielać, a to nieprawda. Gdyby tak było, to zdejmowalibyśmy choćby etykiety z butelek, ale od tego nie są mieszkańcy. Nakrętka wyrzucona oddzielnie jest nie do odzyskania, a to jednorodny, czysty, ładny polipropylen. Dzisiaj one trafiają do drobnej frakcji i jako paliwo RDF do spalenia, a nie o to chodzi w gospodarce odpadami - tłumaczył w rozmowie z Portalem Samorządowym prezes rady Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i zastępca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW" Piotr Szewczyk.

