Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela: Koniec idealnego małżeństwa

Jeszcze kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za idealne małżeństwo. We wrześniu świętowali szóstą rocznicę ślubu, a w październiku poinformowali o rozwodzie. Od tamtej pory komunikują się gównie przy pomocy prawników oraz... mediów.

Wiele wskazuje na to, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela małżeństwem (przynajmniej na papierze) pozostaną jeszcze przez jakiś czas. Niedawno informowaliśmy, że do sądu nie wpłynął jeszcze pozew rozwodowy. Podobno planują szybki rozwód bez wieloletniej batalii sądowej.

Para wychowuje wspólnie dwie córeczki. W lipcu 2019 roku na świecie pojawiła się ich pierwsza córka, Emilia. Dwa lata później Agnieszka urodziła drugą, Gabrielę. Chociaż związek Kaczorowskiej i Peli przeszedł do historii, to robią wszystko, by ich pociechy nie odczuły tak bardzo zmian w rodzinie.

Tak Agnieszka Kaczorowska spędzi Wielkanoc. Co z dziewczynkami?

Nadchodzące święta będą kolejnymi, których nie spędzą w rodzinnym gronie. W minione święta Bożego Narodzenia dziewczynki wigilię oraz kilka wcześniejszych dni spędziły z tatą. Na drugą część świąt pojechały do mamy. Jak będzie w Wielkanoc? Niedawno Maciej Pela w rozmowie z portalem TVN.pl zapewnił, że Emilka i Gabrysia będą mieć rodzinne święta.

Dzielimy się opieką oboje z mamą dziewczynek. Dajemy z siebie maksa, więc na pewno dziewczynki będą miały fajne rodzinne święta - powiedział.

Z kolei jego była partnerka stwierdziła, że dziewczynki spędzą ten czas razem z nią: "Zrobimy sobie oczywiście wolne na te 2, 3 dni, no i ja będę ze swoimi córeczkami" - zdradziła Esce. Nieco więcej powiedziała w rozmowie z "Faktem". Agnieszka Kaczorowska wyznała przy tym, że nie chodzi do kościoła. Święta są dla niej czasem, który może w spokoju spędzić z bliskimi. Stara się zapewnić swoim córeczkom dużo zabawy.

Każde święta są dla mnie czasem opowiadającym o miłości i rodzinie. Choć ja nie chodzę do kościoła, to zawsze maluję pisanki z dziewczynkami. W niedzielę organizuję im zabawę i szukają niespodzianek od zajączka. Wymyślam zagadki, które muszą odgadywać, by znaleźć kolejne ukryte rzeczy. To czas, który zawsze spędzam z bliskimi - opowiadała tancerka.

Aktorka ma również zamiar wykorzystać ten czas na "naładowanie baterii" przed kolejnymi odcinkami "Tańca z Gwiazdami". W tę niedzielę nastąpi bowiem przerwa w emisji programu, co daje jego uczestnikom chwilowy odpoczynek od intensywnych treningów.

Jest piękna pogoda, więc chcę być z córeczkami na powietrzu i korzystać z piękna wiosennej natury. Dla mnie te dwa dni wolnego będą czasem, który poświęcę córeczkom. Wreszcie spędzę z nimi czas od rana do nocy. Całe święta spędzę z nimi i mam nadzieję, że uda nam się gdzieś pojechać w zielone, by nie siedzieć w domu - dodała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska namawia Dodę na wzięcie udziału w "Tańcu z Gwiazdami"? Teraz już wszystko jasne