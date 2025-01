Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było jednym z najgłośniejszych w minionym roku. Para, która w sieci pokazywała swoje szczęście oraz idealną mogłoby się wydawać relację, w październiku 2024 roku ogłosiła swoje definitywne rozstanie. Gwiazda "Klanu" chociaż na początku nie chciała wypowiadać się na temat "zerwania", w końcu dała się przekonać i w programie u Kuby Wojewódzkiego wyjawiła prawdę. Maciej Pela również zdradził kilka szczegółów - on jedna na "spowiedź" udał się do "Dzień Dobry TVN". Niedawno tancerz postanowił na swoim instagramowym koncie dodać emocjonalny wpis z podsumowaniem 2024 roku.

W sylwestra Maciej Pela opublikował na swoim instagramowym koncie post, w którym podsumował mijający rok. Tancerz podziękował wszystkim za wsparcie oraz wyznał, że 2024 był dla niego niesamowicie trudnym rokiem.

No to elo 2024. Było minęło. Jestem wdzięczny: za moje cudowne córki, za przyjaciół (...), za muzykę, którą odkryłem, za rodzinę: pomoc, wsparcie, nietrafione rady. Kocham Was, za powrót do siebie, za wsparcie od ludzi, którzy wcale nie musieli go udzielać, za lekcję życia od osób, które przeciągnęły mnie psychicznie po dnie. Cholera wie jaki będzie 2025, więc nie będę wrzucać sztampowych gadek (...). Kochajcie się i już. Wszystkiego dobrego! - napisał Maciej Pela.