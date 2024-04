Marcin Miller pod specjalnym nadzorem w USA

Marcin Miller z grupy Boys zapewne miał prawo poczuć się dotknięty tym, jak traktowali go amerykańscy urzędnicy. - Zawsze nasze wyjazdy do USA są pod specjalnym nadzorem. Przy przekraczaniu granicy jesteśmy wnikliwie kontrolowani i przepytywani. Musimy iść do biura imigracyjnego, gdzie się na nas dziwnie patrzą - żalił się kiedyś w rozmowie z "Super Expressem". Wynikać to mogło z powodu wydarzenia z 2009 roku. Wtedy lider zespołu Boys zgodził się dać koncert w USA, mając tylko wizę turystyczną (ona nie uprawniała do pobierania wynagrodzeń). Marcin Miller do dziś ma w sercu zadrę i na samo wspomnienie amerykańskich urzędników najwyraźniej go skręca. Ty razem jednak przesadził. W rozmowie z portalem Shownews.pl gwiazdor disco polo zdecydowanie nie bawił się w dyplomację.

Zobacz pod artykułem galerię: Tak mieszka Marcin Miller z Boys

Marcin Miller z Boys brutalnie zaatakował Amerykanów. "Rasizm mają we krwi"

Co ciekawe Marcin Miller z zespołem Boys już w maju znów zawita w USA. - To będzie krótka wizyta bardzo intensywna i pracowita. Przylatujemy 9 maja. Zagramy pięć koncertów. Powrót do Polski 13 maja. Cieszę się na ten wyjazd i z tego, że spotkam moich starych znajomych w USA, którzy zawsze służą mi pomocą i towarzystwem. Zagramy repertuar znany przez Polonię - to, co oni kochają najbardziej, a więc pojawią się utwory z lat 90., które są wizytówką zespołu Boys, oczywiście nowości też nie zabraknie - ujawnił muzyk. Niestety, w dalszej części rozmowy Marcin Miller brutalnie zaatakował Amerykanów. - Stęskniłem się za amerykańską Polonią jak najbardziej. Fani za wielką wodą są wspaniali. Mniej się stęskniłem za pracownikami amerykańskiego urzędu imigracyjnego, którzy się przy****dalają do człowieka i robią z niego persona non grata. Typowe dla Amerykanów. Rasizm mają we krwi - ocenił bez ogródek. Dawno żaden polski artysta nie wywołał takiego skandalu międzynarodowego. Ciekawe, czy za Millera przepraszać Joe Bidena będzie musiał Andrzej Duda. W końcu stwierdzenie, że Amerykanie "rasizm mają we krwi" mogło zaboleć.

Sonda Czy Marcin Miller to król discopolo? TAK, NIE MA KONKURENCJI! JEST NAJLEPSZY! NIE, WOLĘ INNYCH ARTYSTÓW JEST DOBRY, ALE LUBIĘ TEŻ INNYCH