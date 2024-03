Magdalena Narożna pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Gwiazda zespołu Piękni i młodzi już po operacji

Magdalena Narożna, kilka dni temu przekazała swoim fanom, że musi odwołać zaplanowane na najbliższy czas aktywności, bo czeka ją operacja. Nie chciała jednak zdradzić, co dokładnie jej dolega. "Dzięki temu, że uprawiam sport, to odkryłam to, co się u mnie dzieje i jestem wdzięczna za to" - wyznała jedynie. Teraz przekazała, że jest już po zabiegu. Jak się czuje?