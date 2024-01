Magda Narożna z zespołem Piękni i Młodzi ruszają na podbój USA. Nie do wiary, ile na tym zarobią!

Magda Narożna z Piękni i Młodzi rusza na podbój USA. I sporo na tym zarobi!

Magda Narożna z zespołem zagra trzy koncerty dla Polonii amerykańskiej w Chicago, Nowym Jersey oraz Nowym Jorku. Będzie to okazja nie tylko do spotkania z fanami, ale też do zarobienia niemałej sumy. Za występy Narożna zarobi przeszło 20 tys. dolarów, czyli 80 tys. złotych. Jak się dowiedzieliśmy, bilety na każdy z koncertów rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc organizator nie wyklucza zorganizowania dodatkowego występu. Taki sukces na swoim koncie zanotowała ostatnio wspomniana wcześniej Rodowicz.

Maryla Rodowicz jedzie za pracą do USA

Maryla Rodowicz już za kilka tygodni wyruszy ze swoją trasą koncertową "Małgośka Forever" do USA. 19, 20, 21 i 27 kwietnia zagra dla Polonii w Chicago, Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut. - Maryla jest uwielbiana przez fanów w USA. Koncerty wciąż przyciągają tłumy, bilety nie są tanie, ale nie ma problemów z ich sprzedażą - dowiadujemy się. Wejściówka na występ w Chicago kosztuje 157 dolarów (ponad 600 zł), w innych miastach jest nieco taniej - 90 dolarów (350 zł). Ile z tej puli trafi do wokalistki? Nawet 35 tys. dolarów, czyli ok. 135 tys. zł. Przy zakontraktowanych obecnie czterech występach, mówimy więc o kwocie 540 tys. zł.

