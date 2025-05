Magdalena Narożna kusi w bikini na słonecznej plaży. "Kocica"

Magdalena Narożna (36 l.) to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Rozpoznawalność zyskała jako wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, który w świecie disco polo cieszy się ogromną popularnością. Piosenkarka była jedną z uczestniczek szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnała się w szóstym odcinku.

Czas intensywnych treningów Magdalena Narożna ma już za sobą, ale czeka ją kolejne wyzwanie. Zbliża się bowiem sezon letnich koncertów, gdy razem z zespołem zjeździ całą Polskę. Nic więc dziwnego, że postanowiła trochę wypocząć. Wraz z ukochanym Krzysztofem przebywają obecnie na słonecznej Sycylii.

Gwiazda jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym koncie można zobaczyć nagrana z pracy oraz życia prywatnego. Obecnie Narożna relacjonuje na nim swój wyjazd. Zakochani korzystając z pięknej pogody udali się na jedną z pięknych plaż, na której Magdalena zrzuciła ciuszki i wskoczyła w bikini. Zdjęcia z plaży wrzuciła do sieci.

36-latka pozuje na nich w dopasowanym bikini prezentując przy tym idealną sylwetkę. Zachwyceni fani w komentarzach zasypali ją komplementami!

Nie jest tajemnicą, że piosenkarka w ostatnich miesiącach przeszła sporą metamorfozę i sporo schudła. Teraz jej rysy twarzy są wyraźnie zaostrzone. Magdalena Narożna często jest pytana przez swoich fanów o sekret swojej przemiany. W jednym z postów ujawniła, że wagę zrzuciła dzięki aktywności fizycznej. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi podkreśliła również, że nie stosowała żadnej rygorystycznej diety.

Pytacie mnie, jak to się stało, że mam taką sylwetkę i tak szybko pozbyłam się zbędnych kilogramów. Co prawda nie było to według mnie tak szybko, bo trwało to pół roku od kiedy się ustabilizowała moja waga i tak naprawdę teraz od dłuższego czasu stoi w miejscu. Ale podstawą mojej metamorfozy jest ruch, bardzo dużo ruchu. Tak jak teraz jestem na spacerze, ale spaceruje bardzo długo bo robię około 10 km przynajmniej na takim spacerku - ujawniła jakiś czas temu Magda Narożna.