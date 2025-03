Radosna nowina u Józefowicza! To nie żarty, znamy płeć dziecka

W świecie celebrytów śluby bywają spektakularne, a media z entuzjazmem śledzą każdy szczegół ważnej uroczystości. Jednak niektóre z tych małżeństw rozpadają się szybciej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Oto kilka przykładów z polskiego show-biznesu, które pokazują, że miłość w świetle reflektorów bywa bardzo ulotna.

Oto najkrótsze małżeństwa w polskim show-biznesie

Małżeństwa celebrytów często przyciągają uwagę, ale nie zawsze trwają długo. Stres, intensywna praca i medialna presja mogą przyczynić się do szybkich rozstań. Choć historie tych par pokazują, że miłość w show-biznesie bywa ulotna, wiele gwiazd nadal wierzy w prawdziwe uczucie i nie rezygnuje z poszukiwania swojej drugiej połówki.

Sandra Kubicka i Baron

Sandra Kubicka i Baron zaczęli spotykać się ze sobą w 2021 roku. W kwietniu 2024 roku stanęli na ślubnym kobiercu i wyznawali sobie miłość do grobowej deski. Miesiąc później urodził im się synek - Leonard. Niestety relacja nie przetrwała próby czasu. Modelka wyznała, że dokumenty rozwodowe trafiły do sądu jeszcze zanim minął rok od ich pięknego ślubu.

Staż w małżeństwie - około 9 miesięcy

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski

Przemek Kossakowski oraz Martyna Wojciechowska pobrali się w październiku 2020 roku. Para nie wytrzymała jednak ze sobą, zakochani rozstali się po trzech miesiącach.

Po trzech latach związku i trzech miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa - napisała Wojciechowska w oficjalnym oświadczeniu.

Staż w małżeństwie - 3 miesiące

Lara Gessler z Pawłem Ruczem

Lara Gessler poznała Pawła Rucza na imprezie. Córka Magdy Gessler w wielu wywiadach mówiła, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochani nie tracili czasu po kilku tygodniach zamieszkali razem, a po niespełna roku postanowili wziąć ślub. W 2019 roku para wzięła rozwód - ich relacja przetrwała tylko kilka miesięcy.

Staż w małżeństwie - półtora roku

Violetta Villas i Ted Kowalczyk

Violetta Villas w jednym z chicagowskich klubów poznała Tadeusza "Teda" Kowalczyka. Ona miała wtedy 49 lat, a on 56 lat. Para szybko się w sobie zakochała i postanowiła pobrać. 6 stycznia 1988 roku Violetta Villas i Ted Kowalczyk wzięli ślub. W październiku 1988 roku Ted złożył pozew o rozwód.

Staż w małżeństwie - około 10 miesięcy

Grażyna Szapołowska i Marek Lewandowski

Grażyna Szapołowska wybrała się do warszawskiego Teatru Rozmaitości na sztukę "Cień. Bajka dla dorosłych" to właśnie wtedy ujrzała mężczyznę, w którym się zakochała bez pamięci. Młody aktor również nie został obojętny na wdzięki Grażyny. Kiedy Szapołowska była na drugim roku studiów, para zdecydowała się na ślub. W 1976 roku artystka razem z koleżanką wybrała się w podróż po Europie. To właśnie w tym czasie podjęła decyzję o rozwodzie. Lewandowski i Szapołowska rozstali się zaledwie kilka miesięcy po ślubie.

Staż w małżeństwie - 11 miesięcy

Iwona Węgrowska i Krzysztof Madeyski

Iwona Węgrowska i Krzysztof Madeyski poznali się w Polsce, mimo iż mężczyzna na co dzień mieszka w USA. W 2013 roku Węgrowska zaskoczyła wszystkich, biorąc szybki ślub cywilny z Krzysztofem Madeyskim w Las Vegas. Najpierw w mediach pojawiły się pogłoski o kryzysie, a po niespełna roku od ślubu doszło do rozwodu.

Staż w małżeństwie - nieco ponad rok

Agata Młynarska i Jerzy Porębski

Agata Młynarska i Jerzy Porębski byli w sobie szaleńczo zakochani, niestety bliższe kulisy tego związku nie są znane. Nie wiadomo też, jak zakochani się poznali. Młynarska w 2003 roku zdecydowała się na małżeństwo z Porębskim. Związek ten zakończył się zaledwie niecały rok później.

Staż w małżeństwie - rok

Mateusz Damięcki i Patrycja Krogulska

Mateusz Damięcki ożenił się z Patrycją Krogulską w 2010 roku. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu. Zakochani rozwiedli się po ośmiu miesiącach wspólnego życia.

Staż w małżeństwie - 8 miesięcy

Anna Przybylska z Dominikiem Zygrą

Anna Przybylska swój pierwszy oraz ostatni ślub wzięła, mając tylko 22 lata. Jej wybrankiem był tenisista - Dominik Zygra. Piękna ceremonia odbyła się w 2000 roku w Gdyni. Niestety zakochanie szybko im przeszło i zadecydowali o rozwodzie. Sprawa trwała półtora roku, gdy ich małżeństwo było szczęśliwe przez zaledwie kilka miesięcy.

Staż w małżeństwie - półtora roku

