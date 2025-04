Nagły zwrot akcji u Barona i Kubickiej? Spędził u niej noc?!

Młodziutka Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyca w dopasowanej kreacji. Co za sylwetka!

Fani spostrzegawczo zauważyli, że para niemal jednocześnie wrzuciła na Instagramie relacje z tego samego miejsca – ich wspólnego domu, który z takim zaangażowaniem budowali. Uderzająco podobne wnętrza, te same klimatyczne światła, a w dodatku... ciasto! Tak, ciasto, które Sandra upiekła na „wieczór filmowy”. Baron również nie próżnował i pochwalił się domową atmosferą. Przypadek? Internauci wątpią i coraz śmielej spekulują, że coś tu nie gra.

Dziś piekła chlebek bananowy dla Leosia, a potem Baron dodał relacje z chlebkiem bananowym w blaszce ? Dziwne to wszystko

Dodatkowo modelka ponownie zaczęła nosić małżeńską biżuterię, co nie umknęło czujnym obserwatorom. Symboliczne pojednanie czy starannie wyreżyserowana intryga? Fani snują teorie, że medialny rozwód to sprytna zagrywka mająca na celu przyciągnięcie uwagi do nowego biznesu Kubickiej, który niebawem ma ujrzeć światło dzienne.

Rozwód pod publikę i na chwilę dla zasięgów, aby maczarnia wypaliła. Okropna z Ciebie oszustka i manipulantka. Byli ludzie, którzy naprawdę Ci współczuli. Żałosne. Unfollow

Gratulacje dla Was z okazji powrotu. Papiery rozwodowe można wycofać, chyba,że ich nie było

Internauci podzieleni: rozwód czy sprytny PR?

„Rozwodzą się czy nie? Bo ja już zgłupiałam!” – pisze jedna z internautek. „To rozwód z efektem boomeranga” – żartuje ktoś inny. Spekulacje nie ustają, a zainteresowanie życiem prywatnym pary rośnie. Czy rzeczywiście miłość Kubickiej i Barona się wypaliła, czy może to tylko sprytna strategia promocyjna? "Czasem, aby coś docenić, trzeba coś stracić. Oby Wam się wszystko ułożyło. Jesteście piękną rodzinką!" - dodaje ktoś życzliwy.

Historia Barona i Sandry to materiał na prawdziwy serial! Całkiem niedawno paparazzi przyłapali Barona pod domem żony z kwiatami, teraz wspólne oglądanie filmów przy pysznym domowym cieście. W mediach społecznościowych też można dostrzec symptomy ocieplającej się relacji. Fani nie mogą się zdecydować: czy śledzą wielką sagę miłosną, czy dobrze zaplanowaną kampanię reklamową?

