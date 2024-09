Mieszam 1/2 szklanki z wodą i myję płytki na wysoki połysk. Uzyskuje na podłodze efekt lustra. Płytki są czyste bez smug. Mycie płytek na wysoki połysk

Podlewałam tym swoje anturium co 30 dni. Wystrzeliło kwiatami, jak nigdy dotąd. Domowa odżywka do anturium

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że wybór dobrego płynu do mycia płytek na wysoki połysk zapewni im nie tylko czystość, ale przede wszystkim nie pozostawi na ich powierzchni nieestetycznie wyglądających smug. Można oczywiście stosować modne w ostatnich czasach mopy parowe, jednak nie każdego na nie stać. Jeśli chcesz umyć swoje płytki na wysoki połysk bez smug i ochronić je przed matowieniem, to skorzystaj z przepisu na płyn nabłyszczający płytki, który zdradziła mi moja sąsiadka. Do miski z 3 litrami wody wlewam pół szklanki płynu nabłyszczającego do zmywarek. Mieszam i myję nim płytki. Płyn nabłyszczający, jak już sama nazwa wskazuje, nada blasku powierzchniom, ale też je umyje. Dzięki niemu Uzyskasz efekt lustra na podłodze.

Mycie płytek bez smug

Oczywiście warto pamiętać o kilku innych zasadach mycia płytek, zwłaszcza tych podłogowych. Zanim zaczniesz je czyścić na mokro, dokładnie je odkurz z kurzu, piachu i innych zanieczyszczeń. Dlaczego to tak ważne? Otóż podczas mycia mopem czy ściereczka, piach może porysować delikatną powierzchnię i sprawić, że płytki zmatowieją. Kolejna kwestia, która jest w przypadku płytek na wysoki połysk niesamowicie istotna, jest dokładne wyżymanie mopa czy ścierki. W zasadzie tylko dzięki temu unikniesz zacieków z wody, a podłoga szybko wyschnie i nie straci swojego blasku. Dla bardziej zawziętych osób pozostaje także możliwość wycierania podłóg na sucho, jednak jest to niesamowicie pracochłonne zadanie.