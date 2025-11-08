Wymieszaj 2 składniki. Pasta wyżre z fug pleśń i brud. Czyszczenie fug z pleśni

Pleśń na fugach to częsty problem w łazienkach, wynikający z wilgoci, który jest nie tylko nieestetyczny, ale i szkodliwy dla zdrowia.

Odkryj prosty, domowy sposób na usunięcie pleśni i brudu z fug, wykorzystując składniki, które masz w swojej kuchni.

Dowiedz się, jak skutecznie przygotować i zastosować pastę, która w zaledwie 30 minut sprawi, że fugi będą lśniły czystością.

Poznaj sprawdzone triki, które pomogą Ci pozbyć się pleśni i zapobiec jej nawrotom, zapewniając higienę w łazience.

Wetrzyj w fugi w łazience i zostaw na 30 minut. Wyżre całą pleśń i brud

Główną przyczyną rozwoju pleśni na fugach zarówno tych silikonowych, jak i zwykłych jest wilgoć. Najczęściej problem ten pojawia się w łazience - w okolicy wanny, umywalki i kabiny prysznicowej. Dlatego pierwszą i najważniejszą zasadą, która pozwoli zapobiec pojawieniu się pleśni na fugach, jest wietrzenie łazienki i zadbanie o jej skuteczną wentylację. Warto także po kąpieli przetrzeć fugi i zakamarki na płytkach, aby nie zalegała w nich woda. Kolejną istotną kwestią jest regularne czyszczenie fug z pleśni. Można to zrobić domowym sposobem, który będzie z pewnością bezpieczny, ale skuteczny. Kiedy zobaczyłam pleśń na fugach w swojej łazience, działałam natychmiastowo, gdyż trzeba pamiętać, że ten ciemny nalot jest nie tylko nieestetyczny, ale przede wszystkim szkodliwy dla zdrowia. W miseczce wymieszałam 5 łyżek sody oczyszczonej z kilkoma kroplami wody utlenionej, tak by powstała gęsta pasta. Tę mieszankę wtarłam w fugi w łazience i zostawiłam na 30 minut. Po tym czasie ponownie przetarłam je szczoteczką i spłukałam letnią wodą. Soda z dodatkiem wody utlenionej sprawiła, że pleśń zniknęła, a fugi są jak nowe.

Domowe sposoby na czyszczenie pleśni z fug

Skutecznym sposobem, który pozwoli pozbyć się pleśni z silikonowych fug w łazience jest wykorzystanie pasty do zębów. Niewiele osób zna ten trik, a jest naprawdę niezrównany w czyszczeniu fug i usuwaniu z nich pleśni. Nałóż białą pastę do zębów na brudne fugi i pozostaw na pół godziny. Po tym czasie wyszoruj je szczoteczką. Na koniec całość spłucz letnią wodą. Pasta do zębów idealnie nadaje się do czyszczenia fug z silikonu, ponieważ ma właściwości ścierne i wybielające. Innym skutecznym środkiem do usuwania pleśni z fug jest ocet. Wlej pół szklanki octu do ciepłej wody i spryskaj zapleśniałe fugi. Pozostaw na 20 minut i wyszoruj spoiny szczoteczką. Spłucz letnią wodą.