Weź 1 łyżeczkę tego, wymieszaj z wodą i jeszcze dziś podlej sansewierię! Już w 1 dzień wzmocni liście i sprawi, że z doniczki zniknie pleśń! Odżywka do sansewierii

Sansewieria to idealna roślina dla zapominalskich, odporna na suszę i łatwa w pielęgnacji.

Zmarszczone i żółknące liście to sygnał, że roślina potrzebuje wsparcia.

Rozwiązaniem może być domowa odżywka z octu jabłkowego, która odżywia i chroni przed chorobami.

Odkryj, jak prawidłowo stosować ocet, by Twoja sansewieria odzyskała blask i zdrowy wygląd!

Liście sansewierii marnieją i stają się pomarszczone? Podlewaj ją tym

Przez lata sansewieria były kwiatem typowo biurowym. Jej małe wymagania pielęgnacyjne, a także wyjątkowe właściwości oczyszczające powietrze sprawiają, że świetnie rośnie w miejscach, gdzie ma ma codziennej opieki i regularnego podlewania. Sansewieria naturalnie pochodzi z typowo suchych, tropikalnych rejonów Afryki. Jest bardzo odporna na czasowe przestoje w dostępie do wody, a także dobrze znosi silne nasłonecznienie. Zima wystarczy podlewać ją raz na dwa tygodnie. Należy uważać z ilością wody ponieważ to jej nadmiar może być szkodliwy dla sansewierii. Zbierająca się woda z podstawce musi być regularnie usuwania ponieważ może prowadzić do gnicia korzeni. Do prawidłowego wzrostu sansewieria potrzebuje żyznego i przepuszczalnego podłoża, najlepiej ziemi do sukulentów. Eksperci wskazują, że raz na trzy lata należy przesadzić kwiat do nowej doniczki. Zabieg ten najlepiej wykonywać późną zimą lub wczesną wiosną, tuż przed sezonem wegetacji.

Zdarza się, że liście sansewierii zaczynają żółknąć i się marszczą. W takiej sytuacji warto zastosować domową kurację z octem jabłkowym. Wbrew pozorom, odpowiednio stosowany ocet jest bezpieczny dla roślin. Działa bakteriobójczo i niweluje potencjalne zarodników grzybów. Ocet również usuwa pleśń zbierającą się na powierzchni ziemi doniczkowej, a także delikatnie zakwasza pH gleby. Zawiera także potas, który pozytywnie wpływa na kondycję komórkową roślin i stymuluje prawidłowy rozrost pędów oraz liści. Octu do nawożenia roślin należy używać ostrożnie, zawsze rozcieńczając go z wodą. Do dużego garnka nalej 1 litr wody i dodaj 2 łyżeczki octu jabłkowego. Całość dokładnie wymieszaj i tak przygotowaną mieszanką podlewaj sansewierie raz na 3 tygodnie. Nie stosuj takiej odżywki częściej i unikaj oblewania liści. Ocet może bowiem poparzyć i zniszczyć liście roślin. Już po dwóch tygodniach zauważysz, że Twoja sansewieria jest w o wiele lepszej kondycji, a jej liście znów zrobiły się mięsiste, sztywne i lśniące.