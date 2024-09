Jennifer Aniston robi TO, żeby mieć płaski brzuch! Ujawniła swój sekret

To koniec wyrównanych szans? Błędy Trumpa popełnione podczas debaty mogą go pogrążyć

Jennifer Aniston ma 55 lat i idealnie płaski brzuch. Gwiazda pokazała, jakie dokładnie ćwiczenia robi, by pozostać w świetnej formie

Jennifer Aniston zdobyła popularność rolą Rachel Green w "Przyjaciołach". Sympatyczna uciekająca panna młoda podbiła serca milionów widzów. Chwalono nie tylko komediowy talent i urok osobisty aktorki, ale i jej urodę. 55-latka do dziś pozostała atrakcyjna i szczupła, sylwetki mogą pozazdrościć jej kilkukrotnie młodsze koleżanki z Hollywood. Jak ona to robi? Teraz wszystko jest już jasne! Gwiazda "Przyjaciół" zaprezentowała fanom serię konkretnych ćwiczeń, jakie wykonuje każdego dnia. Nie ma lekko, ale efekty są zachwycające. Sylwetka Jennifer Aniston, w tym idealnie płaski brzuch, zachwyciły fanów. Unoszenie nóg, przysiady, ćwiczenia na boku... na zdjęciach pokazanych przez Aniston dobrze widać wszystko. A także... psy gwiazdy towarzyszące jej w tym znoju i wspierające ją!

Kim jest Jennifer Aniston? Serial "Przyjaciele" i burzliwe życie miłosne

Jennifer Aniston zyskała sławę głównie dzięki roli Rachel Green w "Przyjaciołach", grała też w wielu pełnometrażowych filmach, głównie komediach romantycznych. Jest singielką, jej byli mężowie to Justin Theroux (od 2015 do 2017) i Brad Pitt (od 2000 do 2005). Ten drugi porzucił ją dla poznanej na planie filmu "Pan i pani Smith" Angeliny Jolie i był z nią w związku przez kilkanaście lat. Mają szóstkę dzieci, wzięli ślub w 2014 roku. Angelina złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Aktorka chciała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, które ma z Bradem Pittem, on chciał równych praw. Jak szacowali adwokaci zajmujący się rozwodami gwiazd w "Daily Mail", Brad i Angelina wydali po milion dolarów na prawników. Ostatecznie Brad wywalczył równy podział opieki nad dziećmi. Tymczasem Jennifer Aniston od dłuższego czasu nie jest łączona przez media z żadnym mężczyzną.

Jennifer Aniston showcases her toned abs in black sports bra and matching leggings during grueling workout https://t.co/U6VEgxLKvw pic.twitter.com/J1lpPRmJ4o— Josiah Williams (@Josiah_FL) September 9, 2024

