Jennifer Aniston powiedziała TO o swoich włosach! Fani w szoku

Jennifer Aniston nienawidziła swojego wizerunku z "Przyjaciół"! Po latach padło kilka słów prawdy

Jennifer Aniston zdobyła popularność rolą Rachel Green w "Przyjaciołach". Sympatyczna uciekająca panna młoda podbiła serca milionów widzów. Chwalono nie tylko komediowy talent i urok osobisty aktorki, ale i jej urodę, zaś znakiem firmowym Jennifer Aniston stała się lśniąca, piękna fryzura... Co ona sama myśli o swoich włosach? Można przeżyć zaskoczenie! Jennifer Aniston powiedziała dwie rzeczy, które wstrząsnęły fanami "Przyjaciół". Okazuje się, że nie wszystko jeszcze wiedzieliśmy o legendarnych włosach i fryzurach gwiazdy Hollywood. Jennifer Aniston zaskoczyła wypowiedziami w dwóch wywiadach. Co powiedziała? Po pierwsze, w talk show Drew Barrymore Aniston przyznała, że jest jedna rzecz, której nigdy nie zrobiłaby dla roli, nawet, gdyby miało jej to przynieść Oscara. Otóż gwiazda nie obcięłaby już nigdy swoich włosów na krótko! Aktorka czułaby się do tego stopnia fatalnie bez obecnej burzy blond loków, że nie poświęciłaby jej dla triumfów na ekranie.

"Uważam, że to najbrzydsza fryzura, jaką kiedykolwiek widziałam!"

Ale to nie wszystko! W magazynie Allure Jennifer Aniston powiedziała, co tak naprawdę sądzi o swojej ikonicznej fryzurze z "Przyjaciół". "Uważam, że to najbrzydsza fryzura, jaką kiedykolwiek widziałam!" - wypaliła gwiazda. Cóż, moda zmieniła się tak bardzo, że po latach nawet ta fryzura wydaje się nietwarzowa... Jennifer Aniston zyskała sławę głównie dzięki roli Rachel Green w "Przyjaciołach", grała też w wielu pełnometrażowych filmach, głównie komediach romantycznych. Jest singielką, jej byli mężowie to Justin Theroux (od 2015 do 2017) i Brad Pitt (od 2000 do 2005).

Jennifer Aniston shares she would NOT cut her hair for a role https://t.co/pKPR9huM4T— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 28, 2023

