Gronkiewicz-Waltz wraca do polityki! „Jaka emerytura?! Wciąż pracuję na pełny etat” była prezydent Warszawy mówi nam o starcie w wyborach

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy do Parlamentu Europejskiego. Na drugim miejscu listy, zaraz za szefem MSWiA Marcinem Kierwńskim w Warszawie znalazła się była prezydent Warszawy, była prezes NBP i wiceprezes EBOIR Hanna Gronkiewicz-Waltz. To jedna z największych niespodzianek przez wyborami 9 czerwca.

Gdy pytamy Hannę Gronkiewicz-Waltz, byłą prezydent Warszawy, byłą szefową NBP i banku, dlaczego zdecydowała się zakończyć polityczną emeryturę i kandydować z list KO do Parlamentu Europejskiego, jej odpowiedź może zaskoczyć.

- Jaka emerytura?! - śmieje się Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Ja na Uniwersytecie Warszawskim wciąż pracuję na pełny etat. Jestem wciąż aktywna, także na forum unijnym jako przewodnicząca misji klimatycznej przy Komisji Europejskiej - zwraca uwagę była prezydent Warszawy. W 2019 r. została powołana przez komisarza ds. badań, nauki i innowacji Carlosa Moadesa na przewodniczącą misji doradczej „Klimatyczno-neutralne i inteligentne miasta” i tę funkcję sprawuje do dziś. To ciało powstało do opracowywania planów i badań dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla w miastach.

Ale od ogólnopolskiej czy samorządowej polityki była prezydent zdążyła odpocząć przez ostatnie sześć lat, od kiedy przestała rządzić Warszawą.

- Nie miałam dużo czasu na decyzję. Pewnie gdyby nie ta moja działalność dla miast europejskich, nie zdecydowałabym się na start w tych wyborach. Ale ponieważ pracujemy w tej misji bardzo intensywnie, jako europosłanka jestem w stanie w Brukseli działać nie tylko na rzecz Warszawy, ale także dla tej misji i miast, które dążą do neutralności klimatycznej. Jestem już z tym oswojona. Chciałabym w Parlamencie Europejskim zajmować się właśnie sprawami klimatycznymi – mówi "Super Expressowi" Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Nie chce przewidywać, ile mandatów uda się Koalicji Obywatelskiej wywalczyć w Warszawie. Ona i otwierający listę KO Marcin Kierwiński (szef MSWiA i warszawskich struktur PO) za rywali z PiS będą mieli Małgorzatę Gosiewską, szefową warszawskiego PiS i kandydata na prezydenta Warszawy Tobiasza Bocheńskiego, który, podobnie jak ona, wystartuje do PE z drugiego miejsca na liście w stolicy.

W poprzednich wyborach do PE mandat z Warszawy wywalczyło sześciu polityków – 3 z KO (z PSL i Lewicą), 2 z PiS i 1 Wiosna Roberta Biedronia. Teraz Koalicja liczy na 4, a w PiS nieoficjalnie słyszymy, że sukcesem będzie jeden mandat.

Na liście KO w Warszawie oprócz Marcina Kierwińskiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz są też:

* posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz

* działaczka Zielonych Joanna Kamińska,

* poseł Michał Szczerba,

* żona Daniela Olbrychskiego Krystyna Dembska-Olbrychska,

* były poseł SLD Andrzej Rozenek,

* radna Warszawy Joanna Staniszkis,

* radny powiatu Warszawa-Zachód Patryk Luboiński

* Olga Radwan

PiS listy ma zaakceptować do końca tygodnia.

Według naszych informacji oprócz posłanki Małgorzaty Gosiewskiej i Tobiasza Bocheńskiego znajdą się na niej także

* aktorka, była radna sejmiku mazowieckiego i posłanka Dominika Chorosińska

* były wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera

* poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta.