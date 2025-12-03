Nowy rozkład PKP Intercity. Szykują się zmiany, więcej połączeń

Nowy rozkład PKP Intercity. W rozkładzie 2025/2026 ma być o 56 połączeń więcej

PKP Intercity informuje o nowym rocznym rozkładzie jazdy. Będzie on obowiązywał już od 14 grudnia, czyli od przyszłej niedzieli. Jak poinformował prezes spółki Janusz Malinowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, w rozkładzie 2025/2026 przewoźnik uruchomi 527 całorocznych połączeń – o 56 więcej niż przed rokiem. Latem ma ich być jeszcze więcej: 555 pociągów, co oznacza wzrost o 110 w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat.

ZOBACZ TEŻ: Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było! Pasażerowie będą w siódmym niebie!

45 milionów pasażerów PKP Intercity w 226 roku? Prognoza wiceministra infrastruktury

Obecny na posiedzeniu wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak dodał, że w całym 2025 roku koleje w Polsce przewiozą ok. 25 milionów pasażerów więcej niż przed rokiem, a w 2026 roku „przeskoczymy poziom 450 mln pasażerów, a samo Intercity na pewno przebije poziom 90 mln pasażerów”. Dla porównania: w 2024 r. pociągami w Polsce podróżowało łącznie 407,5 mln osób – był to najwyższy wynik od 1997 roku. Niedawno informowano też o tym, że PKP Intercity ogłoszą w grudniu przetarg na dostawę 26 szybkich pociągów, które obsłużą system Kolei Dużych Prędkości (KDP) i będą kursowały z prędkością 320 km/h. Ujawnił to wczoraj dziennikarzom wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. PKP Intercity to największy operator dalekobieżny w kraju: łączy duże miasta, obsługuje popularne kierunki turystyczne i utrzymuje część połączeń międzynarodowych. Pasażerowie mają do wyboru cztery kategorie pociągów: ekonomiczne TLK i IC oraz ekspresowe EIC i EIP (Pendolino).

Sonda Czy podróżujesz kolejami PKP Intercity? Tak, chętnie Tak, ale wolę podróżować innymi środkami transportu Nie

QUIZ. Sprawdź, czy mógłbyś być kolejarzem. To musi wiedzieć każdy konduktor Pytanie 1 z 10 Co oznacza sygnał S1 na semaforze? Zakaz jazdy – stój Nakaz jazdy z ograniczoną prędkością Nakaz zmiany toru jazdy Następne pytanie