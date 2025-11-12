Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było! Pasażerowie będą w siódmym niebie!

Pierwsi pasażerowie mają wsiąść do nowych pociągów za około 3,5 roku, a wszystkie 42 składy mają zostać przekazane przewoźnikowi na początku 2032 roku. To ambitny plan, który ma szansę odmienić oblicze kolei w Polsce.

Pociągi piętrowe z rodziny Coradia Max to połączenie wagonów jednopiętrowych i piętrowych. W konfiguracji dla PKP Intercity, każdy skład będzie się składał z czterech wagonów piętrowych i dwóch jednopoziomowych. Jak informuje spółka, przestrzeń jednopiętrowa została zaprojektowana z myślą o różnych grupach pasażerów, w tym o osobach z niepełnosprawnościami, rowerzystach i tych, którzy będą chcieli zjeść posiłek w czasie podróży. Wagony piętrowe natomiast pozwolą na przewiezienie znacznie większej liczby pasażerów niż w tradycyjnych składach.

Nowe pociągi będą wyposażone we wszystko, co potrzebne do komfortowej podróży: klimatyzację, Wi-Fi, liczne gniazdka do ładowania urządzeń mobilnych i lampki do czytania. W składach znajdą się również strefy ciszy, przestrzeń dla rodzin z dziećmi, automaty vendingowe z jedzeniem i napojami, miejsce na rowery oraz duże bagaże z możliwością ich zabezpieczenia.

Gdzie powstaną nowe pociągi dla PKP Intercity?

Alstom Polska wyprodukuje piętrowe pojazdy dla PKP Intercity w swojej fabryce w Chorzowie. To jeden z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów producenta na świecie. Wózki do pociągów, jeden z najważniejszych elementów wpływających na bezpieczeństwo i właściwości jezdne, powstaną w zakładzie Alstom w Nadarzynie koło Warszawy.

Nowe trasy i większy komfort podróży

Sześcioczłonowe pociągi będą oferowały ponad 550 miejsc siedzących oraz możliwość jazdy w trakcji podwójnej. Będą przystosowane do jazdy na liniach o napięciach 3kV i 25kV, co umożliwi ich eksploatację zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

PKP Intercity planuje wykorzystać piętrowe pociągi do obsługi popularnych tras krajowych w kategorii ekonomicznej InterCity. Pojazdy te mają kursować m.in. z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola.

Inwestycja w nowoczesne, piętrowe pociągi to krok w stronę poprawy komfortu podróży i zwiększenia dostępności połączeń kolejowych w Polsce. Miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli cieszyć się wygodnymi i szybkimi podróżami po kraju.

To najgorsza stacja PKP w Warszawie! Właśnie ruszył remont Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.