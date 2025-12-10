Adam umierał w męczarniach. 37-latek nie przeżył brutalnych tortur

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-10 10:14

W Toruniu rusza proces Adriana M. i Patryka I., których prokuratura oskarża o pobicie ze skutkiem śmiertelnym swojego 37-letniego znajomego.  Do tej okrutnej zbrodni doszło 16 lutego w Grudziądzu. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia.

  • Niedziela, 16 lutego 2025 r.: policja otrzymała zgłoszenie o rannym mężczyźnie w mieszkaniu w Grudziądzu.
  • Na miejscu było pięć osób, wśród nich ciężko ranny 37-latek, który zmarł w szpitalu.
  • Śledczy ustalili udział dwóch sprawców: 20-letniego Adriana M. i 31-letniego Patryka I.
  • W trakcie libacji oskarżyli ofiarę o współpracę z policją.
  • Ofiara była bita po twarzy, zamknięta w skrzyni wersalki, a sprawcy skakali po wieko mebla.
  • Do wnętrza mebla wlewano łatwopalną ciecz i podpalano ją zapalniczką.
  • Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Była niedziela 16 lutego 2025 roku. Tuż przed godziną 16 któryś z mieszkańców kamienicy przy ul. Kościuszki 48 w Grudziądzu zadzwonił na policję. - Na miejscu patrol zastał pięć osób, wśród których znajdował się ciężko ranny mężczyzna. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy do czasu przybycia załogi pogotowia. Niestety, po przewiezieniu go do szpitala, mężczyzna zmarł - relacjonował wówczas asp. Łukasz Kowalczyk. Ustalono, że w śmiertelnym pobiciu brali udział 20-letni Adrian M. i 31-letni Patryk I. Mężczyźni zostali oskarżeni o pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

Szczegóły tej zbrodni są wstrząsające. Adrian i Patryk w trakcie libacji alkoholowej, która miała miejsce w jednym z mieszkań w Grudziądzu, oskarżyli 37-letniego Adama o to, że jest konfidentem policji. - Obaj uderzali go pięściami i nogami w twarz. Kiedy Adam M. upadł na podłogę, otworzyli wersalkę i kazali mu wejść do skrzyni. Wtedy zamknęli wieko i zaczęli po nim skakać. Mówili, że tak kończą konfidenci. Pryskali też do wnętrza, w okolice twarzy, łatwopalną cieczą i podpalali ją zapalniczką. Mężczyzna krzyczał, że się dusi, ale nie reagowali. Gdy go wyciągnęli wreszcie z wersalki, był nieprzytomny - powiedział "Nowościom" Andrzej Walenta, rzecznik Sądu Okręgowego w Toruniu.

Czytaj też: Sylwester i Henryk zginęli na stosie. Umierali w męczarniach. Prokuratura: "Sprawcy czerpali przyjemność"

Adrian M. na etapie śledztwa tylko częściowo przyznał się do winy. Patryk "raz się przyznawał, a kolejnym razem to odwoływał, zasłaniając się utratą pamięci" - powiedział "Nowościom" Andrzej Walenta. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia.

Prawomocny wyrok dla Grzegorza J. za zabójstwo żony w Sołonce
Sonda
Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRUDZIĄDZ WIADOMOŚCI
GRUDZIĄDZ