50- i 28-latek nie żyją! Potworne zderzenie na DK 39. Jest wstępna przyczyna tragedii [ZDJĘCIA]

50- i 28-latek to ofiary śmiertelne wypadku na drodze krajowej nr 38 w miejscowości Piotrówka pod Kępnem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 28 lipca, ok. godz. 8. Jak przekazała policja, na łuku trasy doszło do czołowego zderzenia mercedesa i forda, wskutek czego zginęli kierowcy obu pojazdów. Starszy z nich prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.