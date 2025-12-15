W niedzielę, 14 grudnia, przed południem na ul. Podmiejskiej w Tarnowie doszło do brutalnego rozboju. 37-letni mężczyzna zaatakował 59-letnią kobietę wracającą z kościoła.

Napastnik ranił ofiarę niebezpiecznym narzędziem w dłonie i ukradł jej torebkę z zawartością o łącznej wartości około 1600 zł.

Dzięki szybkiej akcji policji sprawca, będący recydywistą, został zatrzymany. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Rozbój w Tarnowie. 59-latka zaatakowana w drodze z kościoła

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę, 14 grudnia, tuż przed południem przy ulicy Podmiejskiej w Tarnowie. Jak podaje Radio ESKA, 59-letnia mieszkanka miasta wracała do domu po nabożeństwie, gdy na jej drodze stanął agresywny mężczyzna. Napastnik nie miał żadnych skrupułów. Grożąc kobiecie niebezpiecznym narzędziem, zażądał, by oddała mu swoją torebkę.

Ofiara nie zamierzała jednak łatwo się poddać. Wykazała się ogromną odwagą, stawiając opór bandycie. Niestety, doszło do szarpaniny, w trakcie której 37-latek siłą wyrwał kobiecie torebkę, raniąc ją przy tym w dłonie. Z łupem w ręku rzucił się do ucieczki. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Recydywista wpadł w ręce funkcjonariuszy

Informacja o napadzie postawiła na nogi całą tarnowską policję. Komendant Miejski Policji w Tarnowie podjął decyzję o natychmiastowym ogłoszeniu alarmu dla całej jednostki. Szeroko zakrojone i zdecydowane działania funkcjonariuszy przyniosły błyskawiczny rezultat. Jak poinformował Radio ESKA Tarnów aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji, „Dzięki zdecydowanym i szybkim działaniom policjantów, mężczyzna został zatrzymany po niedługim czasie”.

Zatrzymanym okazał się 37-letni mieszkaniec Tarnowa. To postać doskonale znana organom ścigania. Mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. Początkowo próbował mydlić policjantom oczy, twierdząc, że gotówkę znalazł przypadkiem w sklepie. Jednak w obliczu dowodów i w toku przesłuchania pękł i przyznał się do dokonania brutalnego rozboju.

Policjantom udało się odzyskać większość skradzionych pieniędzy – ponad 780 złotych z 800 złotych, które znajdowały się w torebce. Łączna wartość strat, wliczając inne przedmioty, została oszacowana na około 1600 złotych. 37-latek trafił do policyjnego aresztu. Ze względu na jego kryminalną przeszłość i brutalny charakter czynu, policja będzie wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

W biały dzień napadał na kobiety. Bandyta wpadł w ręce policji