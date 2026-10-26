210 mld zł inwestycji PGE i wejście w erę AI

Elektryfikacja gospodarki to ogromne wyzwanie. Na czym to polega? Na zastępowaniu tradycyjnych, bezpośrednio spalających paliwa kopalne (węgiel, gaz, ropę) technologii takimi, które są zasilane energią elektryczną wytwarzaną m.in. przez odnawialne źródła energii (OZE). To ważne nie tylko dla ochrony klimatu, ale także, by uniezależnić się od sprowadzania paliw, bezpieczeństwa energetycznego kraju i zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu i polskich firm.

Bezpieczeństwo energetyczne i zysk

PGE musi się także dostosować do rozwoju nowych technologii i sztucznej inteligencji, które wymagają ogromnych ilości energii. Olbrzymie centra danych chłoną ją bowiem jak gąbka.

– Nadal konsekwentnie realizujemy transformację polskiej energetyki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Zmieniamy jednak sposób, w jaki chcemy ten cel osiągnąć – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Dziś o sukcesie nie decyduje wyłącznie skala inwestycji czy wzrost mocy wytwórczych, ale także ich rentowność, maksymalne wykorzystanie potencjału energii odnawialnej oraz odporność na zmieniające się warunki rynkowe i geopolityczne. Dlatego stawiamy na efektywność, rozwijamy nowe obszary działalności i koncentrujemy się na projektach, które jednocześnie wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski, wspierają rozwój gospodarki i polskich przedsiębiorstw, a także budują wartość dla akcjonariuszy – dodaje.

210 mld zł na inwestycje

PGE zamierza nadal inwestować w odnawialne źródła energii, magazyny energii, inteligentne sieci energetyczne, nowe elastyczne moce gazowe oraz zintegrowane systemy ciepłownicze. Realizowane z udziałem PGE projekty OZE – zarówno morskie, jak i lądowe – dostarczą do systemu 28 TWh energii. Tak ogromna ilość energii elektrycznej wystarczy, aby zaspokoić roczne potrzeby energetyczne milionów gospodarstw domowych lub zasilić całe sektory nowoczesnej gospodarki. Pracę odnawialnych źródeł uzupełnią nowoczesne i elastyczne źródła niskoemisyjne, w szczególności elektrownie gazowe, które wspólnie z magazynami zapewnią energię w okresach szczytowego zapotrzebowania oraz potrzeby bilansowania sieci. To niezbędne z powodu zmian w zapotrzebowaniu na energię i jej produkcji z OZE.

PGE chce w najbliższych latach utrzymać rekordowe inwestycje w infrastrukturę sieciową. Celem jest przyłączenie do 2035 r. 11 GW nowych OZE i 12 GW nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej PGE.

– Nasze inwestycje znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Strategia zakłada, że skumulowana EBITDA do 2035 r. wyniesie 209 mld zł, a w samym 2035 r. ponad 30 mld zł. To ponad dwa razy więcej niż w 2025 r., gdy było to 13 mld zł – komentuje Przemysław Jastrzębski, wiceprezes ds. finansowych PGE. Jest też świetna wiadomość dla akcjonariuszy – strategia zakłada powrót do wypłacania dywidendy od podziału zysku za 2026 r.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna