Darmowa komunikacja miejska w Toruniu na 1 listopada. Dużo zmian w dniu Wszystkich Świętych

Darmowa komunikacja miejska w Toruniu 1 listopada. Zbigniew Wyszogrodzki o szczegółach

Tegoroczna uroczystość Wszystkich Świętych przypada na niedzielę. Tego dnia, 1 listopada, mieszkańcy Torunia tłumnie ruszą na cmentarze, by odwiedzić groby zmarłych krewnych. „Naszym priorytetem jest zapewnienie pasażerom sprawnego dojazdu do toruńskich nekropolii” - zadeklarował Zbigniew Wyszogrodzki, pełniący funkcję prezesa MZK w Toruniu.

„W godzinach od 5:00 do 23:00, przejazdy wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi będą całkowicie bezpłatne. W tych godzinach będą również dostępne bezpłatnie Parkingi Park&Ride na ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego” - przekazał prezes toruńskiej spółki Zbigniew Wyszogrodzki.

Na ulice wyjadą dodatkowe autobusy komunikacji miejskiej:

autobusy linii nr O-1 będą jeździć między Dworcem Autobusowym, Cmentarzem Centralnym a ul. Odrodzenia w godzinach od 7:15 do 18:00, kursując co 5 do 20 minut;

pojazdy linii nr 18 obsłużą trasę łączącą Uniwersytet, Cmentarz Centralny i ul. Kolankowskiego w godzinach 7:05–18:00 z częstotliwością od 5 do 20 minut, przy czym z pominięciem wjazdu w ul. Polną, Kociewską oraz Mleczną, przez co wyłączone z obsługi zostaną przystanki Dębowa Góra (w stronę nekropolii), Fort IV, Kanałowa i Kociewska.

„Dojazd do Miejsca Pamięci Narodowej na Barbarce będzie możliwy wybranymi kursami linii nr 31” – czytamy na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Zmiany w organizacji ruchu w Toruniu przy cmentarzach. Komunikat MZD

Tradycyjnie w tym okresie zmotoryzowani mieszkańcy Torunia oraz przyjezdni muszą przygotować się na modyfikacje w ruchu drogowym w okolicach cmentarzy. Konkretne wytyczne w tej sprawie opublikował już Miejski Zarząd Dróg.

„Od piątku, 30 października, od godziny 18:00 do poniedziałku, 2 listopada, do godziny 15:00 w rejonie toruńskich nekropolii obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu. Wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości, ruch jednokierunkowy oraz dodatkowe, bezpłatne strefy postojowe dla odwiedzających groby bliskich” - czytamy w oficjalnym komunikacie drogowców z Torunia.

Dokładne mapki oraz opisy wprowadzanych modyfikacji udostępniono w serwisie internetowym MZD w Toruniu. Do tematu toruńskich zmian na Wszystkich Świętych będziemy wracać w "Super Expressie".

QUIZ na Wszystkich Świętych. Sprawdź, ile wiesz o 1 listopada. Komplet punktów tylko dla nielicznych Pytanie 1 z 10 Czym różni się Dzień Zaduszny od Wszystkich Świętych? To dwie nazwy tego samego święta 2 listopada wspomina się zmarłych wiernych Zaduszki zawsze wypadają w niedzielę Następne pytanie