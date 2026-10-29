Pogoda dla Torunia: 30 października – 1 listopada

Nadchodzący weekend w Toruniu upłynie pod znakiem dużej ilości chmur i stopniowo zmieniającej się temperatury. Chociaż pogoda przez większość czasu będzie stabilna, to ostatni dzień przyniesie zauważalną zmianę. Najcieplejszym dniem okaże się sobota, ale to niedziela będzie kluczowa dla aury, serwując mieszkańcom niższe wartości na termometrach.

Piątek z chmurami i niewielkim deszczem

Weekend rozpocznie się w Toruniu przy dużym zachmurzeniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 11 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 8°C. To będzie najcieplejsza noc w trakcie całego weekendu. W ciągu dnia mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Powieje też umiarkowany wiatr z prędkością około 3 m/s.

Sobota: najcieplej, ale i z deszczem

Sobota zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Toruniu, z maksymalną temperaturą sięgającą ponad 11 stopni. Niebo będzie częściowo zachmurzone, co może dać szansę na krótkie chwile ze słońcem. Należy się jednak spodziewać opadów deszczu, które mogą być nieco intensywniejsze niż w piątek. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 5°C. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

Wyraźne ochłodzenie na koniec weekendu

Niedziela przyniesie do Torunia wyraźną zmianę aury. Temperatura maksymalna nie przekroczy już 8-9 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalnym spadkiem w porównaniu do soboty. Niebo ponownie niemal w całości pokryją chmury, jednak opady deszczu będą już symboliczne. Istotną zmianą będzie też osłabienie wiatru, który zwolni do prędkości około 1-2 m/s, dzięki czemu odczucie chłodu może być nieco mniejsze.

Jak zaplanować weekend w Toruniu?

Zmienna aura w Toruniu może wpłynąć na weekendowe plany. Sobota, mimo że najcieplejsza, przyniesie też najwięcej opadów, dlatego warto mieć przy sobie parasol podczas spacerów po mieście. Chłodniejsza, ale spokojniejsza niedziela może być dobrą okazją do spędzenia czasu w ogrzewanych wnętrzach, na przykład w jednej z kawiarni czy odwiedzając lokalne wystawy. Krótkie spacery będą możliwe, ale na dłuższe aktywności na świeżym powietrzu aura może nie być idealna.

Dane pogodowe: OpenWeather