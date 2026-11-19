Pogoda w Poznaniu: 20-22 listopada

Mieszkańcy Poznania w najbliższych dniach odczują wyraźną zmianę pogody. Weekend 20-22 listopada rozpocznie się przyjemnym, słonecznym akcentem, jednak jego druga połowa przyniesie już znacznie chłodniejszą i bardziej pochmurną aurę. Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem, ale już w sobotę temperatura odczuwalnie spadnie, a niedziela utrwali ten trend.

Słoneczny i najcieplejszy początek weekendu

W piątek 20 listopada pogoda w Poznaniu będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 8 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około -1°C. Niebo ma być niemal bezchmurne, co zapowiada dużo słońca. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością około 3 m/s, a ewentualne opady deszczu będą symboliczne.

Sobota z pierwszym ochłodzeniem i silniejszym wiatrem

Już w sobotę 21 listopada aura ulegnie zmianie. Dzień będzie znacznie chłodniejszy od piątku – temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 4°C. Nocą słupki rtęci ponownie wskażą wartości w okolicach -1 stopnia. Chociaż na niebie wciąż mogą pojawiać się przejaśnienia, niewykluczone są niewielkie opady deszczu. Uczucie chłodu potęgować będzie silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 5 m/s.

Pochmurna i zimna niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela 22 listopada zapowiada się jako najzimniejszy dzień weekendu w Poznaniu. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 3°C, a minimalna około 2°C. Oznacza to niewielką różnicę między dniem a nocą i utrzymujące się uczucie chłodu przez całą dobę. Niebo będzie w większości zasnute chmurami, a prognozy wskazują również na możliwość wystąpienia lekkich opadów deszczu. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, ale nadal będzie odczuwalny, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Poznaniu?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend dostosować do warunków. Słoneczny i stosunkowo ciepły piątek to idealny moment na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków czy rekreację na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać ten dzień, bo kolejne będą znacznie chłodniejsze. Na sobotę i niedzielę przydadzą się już cieplejsze kurtki, szaliki i czapki. Ze względu na niższe temperatury, silniejszy wiatr i pochmurne niebo, dobrym pomysłem może być spędzenie czasu wewnątrz – na przykład w kawiarni, kinie czy odwiedzając jedną z wystaw.

Dane pogodowe: OpenWeather