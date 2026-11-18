Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 14 listopada, na terenie Konina w województwie wielkopolskim. Informacje o szczegółach tego zajścia przekazała w środę, 18 listopada, st. asp. Maria Baranowska z tamtejszej Komendy Miejskiej Policji. Z relacji śledczych wynika, że 33-letnia kobieta ugościła w swoim domu dobrze znanego jej mężczyznę, zapraszając go na obiad. W trakcie wizyty 53-latek miał jednak rzucić się na gospodynię i ją zgwałcić.

Pokrzywdzona natychmiast powiadomiła o wszystkim organy ścigania. Mundurowi szybko ujęli 53-latka, a śledczy przedstawili zatrzymanemu mężczyźnie zarzut dokonania gwałtu na znajomej. Zarówno policja, jak i prokuratura zawnioskowały o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd podzielił argumentację śledczych i nakazał umieszczenie 53-latka w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy.

Dalsze czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Koninie. Zgodnie z przepisami podejrzanemu o to przestępstwo grozi kara do 15 lat więzienia, o czym ostatecznie zadecyduje sąd.