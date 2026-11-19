Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 15 listopada, około godz. 20.30. Podczas kontroli biletów 28-letni mieszkaniec powiatu średzkiego zdenerwował się, gdy konduktor chciał sprawdzić, czy ma ważny bilet. Zamiast okazać dokument, rzucił się na pracownika kolei. Uderzył go w twarz, szarpał i popychał.

Na agresję natychmiast zareagowali inni podróżni. Jeden z pasażerów, 24-letni mieszkaniec gminy Jarocin, stanął w obronie konduktora. Wtedy sam stał się celem ataku. Został ugryziony w palec i z całych sił kopnięty w brzuch. Uszkodzone zostały również jego okulary.

Na agresję natychmiast zareagowali inni podróżni. Jeden z pasażerów, 24-letni mieszkaniec gminy Jarocin, stanął w obronie konduktora. Wtedy sam stał się celem ataku. Został ugryziony w palec i z całych sił kopnięty w brzuch. Uszkodzone zostały również jego okulary.

Pozostali pasażerowie nie pozostali obojętni. Udało im się obezwładnić napastnika i wezwać policję. Funkcjonariusze zatrzymali 28-latka podczas postoju pociągu na dworcu PKP w Jarocinie. Mężczyzna trafił do komendy, a następnie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Policjanci przesłuchali świadków i zebrali materiał potrzebny do dalszego postępowania. Pokrzywdzony 24-latek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Następnego dnia 28-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała oraz zniszczenia mienia, czyli okularów należących do pasażera. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności.

To jednak nie koniec jego problemów. Mężczyzna odpowie również za naruszenie nietykalności cielesnej konduktora, który podczas wykonywania obowiązków służbowych jest funkcjonariuszem publicznym.