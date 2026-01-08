"Ziemniaczki, pyrki ja wszystkie was dziewczynki, pałaszować chce". Ten przepis na zimowe ziemniaki rozwali system. Rodzina będzie walić po niego drzwami i oknami

Ziemniaki, kiedyś niesłusznie krytykowane, wracają do łask jako zdrowy i sycący element diety.

Są bogate w witaminy (C, B), potas, magnez i błonnik, wspierając odporność i trawienie.

Odkryj przepis na zimowe, gniecione ziemniaki, które podbiją serca Twoich bliskich!

Dowiedz się, jak przygotować idealne pieczone ziemniaki z aromatyczną marynatą i sosem.

Ziemniaki przez długi czas mierzyły się z bardzo złą prasą. Dawniej uważano, że to właśnie ziemniaki odpowiadają za tycie, a osoby na diecie nie powinny ich spożywać. Dzisiaj dietetycy skończyli z tymi mitem podkreślając, że ziemniaki jako źródło energii są rewelacyjnym dodatkiem od obiadu. Sycące, smaczne i małokaloryczne powinny znaleźć się w diecie każdego. Ziemniaki zawierają wiele cennych składników odżywczych takich jak witamina C, witaminy z grupy B, potas, cynk, żelazo, magnez, a także błonnik, który zapewnia stały poziom sytości przez długi czas i wspiera układ trawienny. Zawarta w ziemniakach witamina C może pozytywnie wpływać na odporność, witamina B6 stymuluje pracę serca, a potas obniża ciśnienie krwi.

Ten przepis na zimowe ziemniaki zostanie z Tobą na długie lata!

Jednym z najciekawszych pomysłów na ziemniaki jest ich pieczenie. To o wiele zdrowsza metoda, niż smażenie w głęboki tłuszczu, przy zachowaniu maksymalnego poziomu smaku. W ostatnich czasie hitem są pieczone, gniecione ziemniaki. To wariacja klasycznego przepisy, która sprawi, że pokochacie kartofle na nowo, a cała rodzina przybiegnie po przepis. Jak zrobić idealne zimowe, gniecione ziemniaki?

Ugotuj 1 kilogram ziemniaków. Mogą być one zarówno obrane, jak i w mundurkach. Odstaw ziemniaki do wystygnięcia. W niewielkiej miseczce wymieszaj jajko, oliwę, czosnek, rozmaryn i chili. Gdy ziemniaki będą już zimne weź tłuczek do ziemniaków i delikatnie rozgnieć każdy kartofel. Ważne, by nie powstała paćka, a jedynie nieforemny placek. Rozłóż placki na blaszce piekarnika i posmaruj marynatą. Wstaw do piekarnika i piecz w 200 stopniach Celsjusza z włączonym termoobiegiem przez około 15 minut.

Takie ziemniaki najlepiej smakują z fit sosem na bazie jogurtu naturalnego. Do niewielkiej miski przelej jogurt naturalny lub typu greckiego, dodaj pół posiekanej cebuli, kapary oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodaj niewielką ilość soku z cytryny. Wymieszaj i gotowej. Smacznego!