Babcia powtarzała, by nigdy nie przechowywać tak ziemniaków. Miała rację, naukowcy to potwierdzają

Wiele osób popełnia błąd, przechowując ziemniaki w lodówce, co może zmieniać ich smak i prowadzić do powstania szkodliwych substancji.

Dziadkowie mieli rację: niektóre owoce i warzywa, takie jak jabłka czy cebula, wydzielają etylen, który przyspiesza psucie się ziemniaków.

Chcesz wiedzieć, gdzie najlepiej przechowywać ziemniaki, aby zachowały świeżość i były zdrowe? Przeczytaj artykuł!

Odpowiednie przechowywanie ziemniaków jest tak samo ważne, jak ich uprawa. Nawet najwspanialsze, najbardziej ekologiczne kartofle będą niesmaczne, jeśli szybko zaczną się psuć lub kiełkować. Wiedzieli o tym nasi dziadkowie, którzy po wykopkach kopcowali bulwy w odpowiednich warunkach i nigdy nie przechowywali ich w towarzystwie niektórych warzyw i owoców. Naukowcy potwierdzają, że wiele roślin wydziela etylen, który przyspiesza dojrzewanie, a co za tym idzie, sprawia, że produkty szybciej się psują. A jednym z podstawowych błędów jest przechowywanie ziemniaków w lodówce.

Dlaczego nie powinno się przechowywać ziemniaków w lodówce?

Choć lodówka wydaje się idealnym miejscem do przechowywania wielu produktów, w przypadku ziemniaków nie jest to najlepszy pomysł. Mimo że ziemniaki dłużej zachowują świeżość w chłodzie, to zbyt niska temperatura nie jest dla nich dobra. Poniżej 6 stopni C skrobia zawarta w kartoflach zaczyna przekształcać się w cukier. Ziemniaki zmieniają smak, stają słodkie i niesmaczne.

Gdzie przechowywać ziemniaki w kuchni?

Lepszym rozwiązaniem niż przechowywanie ziemniaków w lodówce, jest umieszczenie ich w spiżarni. Jest zazwyczaj chłodna, ciemna i sucha. Jednak nie każdy ma takie pomieszczenie w domu, dlatego dobrym miejscem może być też dolna szafka kuchenna z dala od piekarnika, kuchenki i innych źródeł ciepła. Jednak, jeśli masz dostęp do piwnicy, to będzie to najlepsze miejsce do przechowywania ziemniaków. Ważne, by było to dobrze wentylowane miejsce. Idealna temperatura powinna oscylować w granicach 4-10 stopni C. Za wysoka temperatura sprawi, że ziemianki zaczną kiełkować. Dobrze też, by było to ciemne, suche i przewiewne miejsce. Światło, zwłaszcza słoneczne, pobudza ziemniaki do produkcji chlorofilu i szkodliwej solaniny. Bulwy potrzebują też powietrza. Przechowywanie ich w szczelnych, foliowych workach sprzyja kondensacji wilgoci i rozwojowi pleśni.

Jak przechowywać ziemniaki, aby jak najdłużej zachowały świeżość?

Nie myj ziemniaków zaraz po przyniesieniu do domu. Zrób to dopiero przed użyciem. Przechowuj je w koszu, skrzynce, jutowym worku lub specjalnym pojemniku na ziemniaki z otworami wentylacyjnymi. Regularnie usuwaj bulwy, które zaczynają się psuć.

Te owoce i warzywa psują ziemniaki, nigdy nie przechowuj ich razem

Jabłka, banany i pomidory wydzielają etylen, gaz, który przyspiesza dojrzewanie i psucie się wielu warzyw i owoców, w tym ziemniaków. Dlatego trzymaj je z dala od siebie. Nie przechowuj ziemniaków także razem z cebulą. Ta również wydziela etylen. Ponadto obie rośliny potrzebują różnych warunków przechowywania. Cebula wymaga suchego i przewiewnego miejsca, podczas gdy ziemniaki preferują chłodniejsze i ciemniejsze warunki.

