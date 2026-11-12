Ciało 13-letniej Lisy znaleziono 3 km od granicy z Polską. Szokujące informacje o podejrzanym

Tragiczny finał poszukiwań

Lisa T., 13-letnia uczennica z berlińskiej dzielnicy Marzahn, zaginęła po wyjściu z domu. Jej zaginięcie wywołało ogromną akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano policjantów, psy tropiące i śmigłowiec. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny. Dziewczynka została odnaleziona martwa w niedzielę w opuszczonym domu w miejscowości Altglietzen koło Bad Freienwalde w Brandenburgii. Miejsce to znajduje się tuż przy granicy z Polską. Do najbliższego przejścia granicznego w Osinowie Dolnym jest około 3 km.

W tym samym budynku funkcjonariusze znaleźli także ciężko rannego 22-letniego mieszkańca Berlina, który stał się głównym podejrzanym w sprawie śmierci nastolatki. Jak podała prokuratura, mężczyzna miał próbować odebrać sobie życie w chwili przybycia policji.

Podejrzany nie żyje

Berlińska prokuratura potwierdziła, że 22-latek zmarł w szpitalu, gdzie przebywał na oddziale intensywnej terapii z ciężkimi obrażeniami głowy. Śledczy zapowiedzieli sekcję zwłok, która ma ostatecznie wyjaśnić przyczynę jego śmierci.

Śmierć podejrzanego dodatkowo komplikuje śledztwo. Jak podkreślają niemieckie media, śledczy są teraz w większym stopniu uzależnieni od analizy zabezpieczonych śladów, zeznań świadków oraz wyników badań kryminalistycznych. Nadal nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jaki sposób Lisa zginęła. Wstępna sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci dziewczynki.

Kim był 22-latek? W tle podejrzenia o pedofilię

Według ustaleń prokuratury mężczyzna mieszkał w tej samej berlińskiej dzielnicy co Lisa. W przeszłości był już notowany przez organy ścigania. W październiku został skazany przez sąd w Pasawie na rok więzienia w zawieszeniu za szereg przestępstw, w tym prowadzenie pojazdu bez uprawnień, fałszerstwa dokumentów, narażenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz posiadanie niedozwolonej broni.

Jeszcze wcześniej policja znalazła na jego telefonie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. W związku z tym od 2025 roku prowadzone było wobec niego odrębne postępowanie przez berlińską prokuraturę. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono nośniki danych zawierające setki podejrzanych plików.

Był w psychiatryku, ale diagnoza się nie potwierdziła

Niemieckie media ujawniły również, że od listopada 2025 do stycznia 2026 roku mężczyzna przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Trafił tam po niebezpiecznym pościgu policyjnym w Bawarii i podejrzeniu choroby psychicznej. Ostatecznie jednak lekarze nie potwierdzili wcześniejszej diagnozy, dlatego został zwolniony z placówki.

Wciąż więcej pytań niż odpowiedzi

Największą zagadką pozostaje to, jak Lisa znalazła się w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Berlina miejscowości Altglietzen i w jaki sposób trafiła do opuszczonego budynku. Prokuratura zabezpieczyła samochód, który mógł mieć związek ze sprawą. Pojazd jest obecnie poddawany szczegółowym badaniom kryminalistycznym.

Według informacji przekazywanych przez śledczych nie ma obecnie dowodów wskazujących na udział innych osób. Pojawiają się natomiast przesłanki, że Lisa mogła być przypadkową ofiarą, a podejrzany nie znał jej wcześniej. Ostateczne odpowiedzi ma przynieść dopiero dalsze śledztwo.

Przed domem rodziny dziewczynki w Berlinie powstało spontaniczne miejsce pamięci. Mieszkańcy przynoszą kwiaty, znicze, maskotki i ręcznie napisane listy. Tragedia poruszyła także społeczność wietnamską w Niemczech, z której wywodziła się rodzina 13-latki.

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