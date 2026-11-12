Niedźwiedzica z młodymi rozszarpała dwie kobiety! Szokujące wyniki badań DNA

Matka i córka rozszarpane przez cztery niedźwiedzie! Badania DNA potwierdziły, co stało się w lesie

Do tej tragedii, o której pisaliśmy już wcześniej, doszło w rejonie szlaku Snooka West Trail w Kolumbii Brytyjskiej. Jenny Balcarras i jej córka Selah Reed wybrały się na spacer po dobrze znanym im terenie. 48-latka została zgłoszona jako zaginiona po tym, jak 31 października nie zadzwoniła wieczorem do siostry.

Ciało kobiety znaleziono 2 listopada. Dzień później ratownicy odnaleźli szczątki jej 20-letniej córki w miejscu, gdzie niedźwiedzie przechowywały pożywienie.

Jak podał „Daily Mail”, badania DNA wykazały, że w ataku uczestniczyła samica grizzly i jej trzy młode. Wszystkie cztery zwierzęta zostały zabite przez służby ze względów bezpieczeństwa.

Inspektor Jeff Tyre podkreślił, że przypadki śmiertelnych ataków niedźwiedzi, które traktują ludzi jak zdobycz, są niezwykle rzadkie.

– Nie wiemy, jak to się zaczęło, ale wiemy, jak się skończyło – powiedział podczas konferencji prasowej.

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Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Bella Coola. W listopadzie ubiegłego roku w tej samej okolicy grizzly zaatakował grupę uczniów i nauczycieli. Rannych zostało wtedy 11 osób, w tym dwie ciężko. Badania DNA potwierdziły jednak, że za oba ataki odpowiadały inne niedźwiedzie.

Po śmierci matki i córki miejscowa społeczność Nuxalk zaleciła mieszkańcom pozostawanie w domach po godzinie 20. Policja zwiększyła liczbę patroli i zaczęła zapewniać dzieciom eskortę w drodze ze szkolnego autobusu.

Rodzina ofiar jest zdruzgotana. Brat Jenny, Josh Balcarras, powiedział, że kobiety dobrze znały trasę i wybrały się jedynie na zwykły spacer.

– To nierealne. Czuję się, jakbym śnił – mówił w rozmowie z CBC News.

Bliscy zorganizowali zbiórkę na pokrycie kosztów pogrzebu. Jenny osierociła troje pozostałych dzieci i pozostawiła wnuka. Rodzina podkreśla, że 20-letnia Selah dopiero rozpoczynała dorosłe życie.

Kanadyjskie służby zakończyły śledztwo dotyczące ataku. Przypominają jednocześnie, że podczas spacerów po terenach zamieszkanych przez niedźwiedzie warto poruszać się w grupach i trzymać psy na smyczy.

Four grizzly bears killed after fatal attack on mother and daughter in Canada DNA testing identified a female grizzly and her three yearling cubs as responsible for the deaths of the 48 year old woman and her 20 year old daughter in British Columbia https://t.co/B5L3Z2vH2T— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) November 11, 2026

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